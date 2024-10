Política Virada no segundo turno: Rodrigo Decimo é o escolhido em Santa Maria

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2024

Filiado ao PSDB,. atual vice-prefeito (E) firmou dobradinha com Lúcia Rejane Madruga, do PP (D). (Foto: Divulgação)

O segundo turno da eleição para o Executivo Municipal de Santa Maria (Centro do Estado), nesse domingo (27), marcou a virada do vice-prefeito Rodrigo Decimo (PSDB) sobre o deputado estadual Valdeci de Oliveira (PT): 54,5% contra 45,5%, após uma vantagem do petista sobre o tucano na primeira votação (40,63% a 25,86%) no dia 6 de outubro. Sua vice é a professora Lúcia Rejane Madruga (PP).

Em entrevista coletiva, Decimo prometeu “uma nova forma de fazer gestão, em diálogo com comunidade e líderes políticos da região para honrar os compromissos de campanha”.

Radicado desde a adolescência (nasceu em Uruguaiana, na Fronteira-Oeste), Rodrigo Décimo tem 55 anos, é engenheiro civil formado pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e atuação empresarial no ramo da construção civil. Atualmente, é o vice de Jorge Pozzobom no comando da quinta cidade mais populosa do Estado (280 mil habitantes).

Primeiro turno

Valdeci de Oliveira e Rodrigo Decimo se habilitaram ao segundo turno do pleito ao superarem os nomes de Roberta Leitão (PL) e Giuseppe Riesgo (Novo). Ela recebeu 18,61% e ele 10,48%.

Vereadores

Já a Câmara de Vereadores terá Alice Carvalho (PSol), Valdir Oliveira (PT), Rudinei Rodrigues (MDB), Sergio Cechin (PP), Alexandre Vargas (Republicanos), Admar Pozzobom (PSDB), Tubias Calil (PL), Sidi Cardoso (PT), Helen Cabral (PT), Givago Ribeiro (PSDB), Coronel Vargas (PL), Marina Callegaro (PT), Wernel Rempel (PCdoB), Luiz Roberto Meneghetti (Novo), Lorenzo Pichinini (PSDB), Tony Oliveira (Podemos), Marcelo Bisogno (União Brasil), Luiz Lemos (PDT), Luis Fort (Progressitas), Adelar Vargas (MDB) e Guilherme Badke (Republicanos).

(Marcello Campos)

