Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2024

Campo Grande foi a única capital brasileira com segundo turno disputado por duas mulheres. (Foto: Reprodução)

Adriane Lopes (PP) foi reeleita nesse domingo (28) prefeita de Campo Grande (MS). Ela venceu a disputa contra a candidata Rose Modesto (União). Campo Grande foi a única capital brasileira com segundo turno disputado por duas mulheres.

As duas candidatas disputaram públicos parecidos durante a campanha. São evangélicas, fizeram forte apelo à presença da mulher na política e buscaram o voto conservador dos sul-mato-grossenses. Nas redes sociais, Rose passou a campanha publicando vídeos tocando violão e cantando músicas gospel.

O resultado ocorre depois de um embate acirrado no primeiro turno, em que Adriane liderou com 140.913 votos (31,67% dos votos válidos), e foi seguida de perto por Rose Modesto, que recebeu 131.525 votos (29,56%).

Natural de Grandes Rios (PR), Adriane foi eleita prefeita de Campo Grande em 2020, após ter ocupado a cadeira de vice na gestão anterior. Já Rose deu início à carreira política em 2008, quando foi eleita vereadora na capital. Em 2015, ocupou o cargo de vice-governadora. A sua última vitória foi em 2018, na disputa para deputada federal.

A campanha da prefeita cresceu na reta final do primeiro turno, com discurso conservador de olho em votos bolsonaristas. Ela desbancou o deputado federal Beto Pereira (PSDB), que ficou em terceiro.

Desde o início da campanha, Modesto liderou as pesquisas de intenção de voto. A parlamentar contou com o apoio do prefeito Marquinhos Trad (PDT), que decidiu não fazer parte da campanha de sua antiga vice.

Já Lopes tinha a expectativa de ser o nome de Jair Bolsonaro (PL) na cidade, que foi frustrada após o ex-presidente ter declarado apoio a Beto Pereira, do PSDB, que acabou não avançando ao segundo turno. O apoio veio apenas no segundo turno, a pedido da ex-ministra da Agricultura e atual senadora Tereza Cristina (PP-MS). O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), também apoiou Adriane Lopes, depois de estar ao lado de Beto Pereira no primeiro turno.

A campanha de Rose não fez acenos nem a Lula (PT) nem a Bolsonaro.

Propostas

O programa de governo de Adriane prevê o projeto “Campo Grande na Rota Certa”, que busca transformar a cidade na capital da Rota Bioceânica, tornando-a um epicentro logístico de integração, de distribuição de mercadorias e um centro financeiro e de comércio exterior do Centro-Norte do país.

No texto, também é apresentada a proposta de criação de um Centro Médico de Cuidado com o Idoso.

