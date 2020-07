Celebridades Rodrigo Lombardi pede ajuda de seguidores ao não se lembrar de foto: “Não vou sossegar”

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Ator compartilhou clique sem lembrar onde ou quando foi tirado Foto: Reprodução Ator compartilhou clique sem lembrar onde ou quando foi tirado. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Rodrigo Lombardi pediu a ajuda de seus seguidores para lembrar do contexto de uma foto sua. Em seu perfil no Instagram, o ator postou um clique em que aparece de terno e óculos de sol.

“Vi essa foto e não lembro se é de um ensaio ou de Verdades Secretas…”, contou ele na legenda. “Alguém me ajuda? Se foi ensaio, onde e pra quem, se foi V.S., qual a cena? Não vou sossegar até saber! Me ajuda, porque senão não durmo!”

Nos comentários, o ator Mouhamed Harfouch levantou a possibilidade de o registro ser de alguma prova de figurino. Alguns fãs de Rodrigo afirmaram se tratar de um ensaio, mas sem dar respostas mais elaboradas.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades