Magazine Atriz Naya Rivera desaparece após passeio de barco com filho de 4 anos

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Criança foi encontrada sozinha em embarcação em lago na Califórnia Foto: Reprodução/Instagram Criança foi encontrada sozinha em embarcação em lago na Califórnia. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Naya Rivera está desaparecida após ter dado um passeio de barco com o filho de 4 anos, Josey, no Lago Piru, no condado de Ventura, na Califórnia, na tarde da quarta-feira (08).

De acordo com a emissora CBS, a atriz teria alugado um barco por volta da 1 hora da tarde – em horário local – para passear com Josey. Cerca de três horas mais tarde, a criança foi encontrada dormindo sozinha na embarcação, junto com a bolsa da atriz. Ele já está sob o cuidado de seus familiares.

Segundo autoridades, o filho de Naya afirmou que ela pulou na água, mas nunca retornou para o barco. A polícia passou horas desde então em busca da atriz com a ajuda de helicópteros, drones e equipes de mergulho. A procura por Naya foi encerrada por volta das 23h no horário de Los Angeles. Segundo a polícia de Ventura, as buscas continuarão assim que amanhecer na região.

A emissora Fox 11 afirmou que o carro de Naya foi encontrado perto do local de aluguel de barcos. Naya, de 33 anos, ficou conhecida por seu papel como Santana Lopez, na série “Glee”.

Sua última postagem nas redes sociais foi na última terça-feira (07), quando compartilhou uma foto dando um beijo no filho com a legenda “apenas nós dois”. O menino é fruto do relacionamento de Naya com Ryan Dorsey. Os dois se divorciaram em 2018 e dividem a guarda de Josey.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine