Por Redação O Sul | 9 de julho de 2020

Foto: Reprodução/Instagram

Thais Fersoza abriu sua casa num novo vídeo em seu canal do YouTube, publicado nesta quarta-feira (08). Ela mostrou as áreas comuns da mansão em que vive com o marido, Michel Teló, e os filhos, Melinda e Theodoro.

Uma das curiosidades do vídeo foi a revelação que fez sobre não ter TV no quarto. “A gente é um casal que acredita não é bom ter televisão no quarto. A gente não gosta. Vamos para o quarto para… ou dormir. Agora, para ver televisão, não”, diz ela.

Thais ainda contou que os quadros na parede do home office são fotografias panorâmicas de viagens do casal, como Tailândia, Maldivas e Noronha. Já nas paredes da escada estão lembranças da carreira do cantor e capas de revista do casal.

Apesar de ter elevador em casa, Thais usa as escadas como ferramenta para exercício físico. Ela afirma que corria no jardim, mas como não gosta dessa atividade, preferiu fazer 30 minutos por dia de cardio subindo e descendo os degraus.

