Por Redação O Sul | 9 de julho de 2020

Aos 50 anos, Mariah Carey vai lançar sua autobiografia. A cantora de sucessos como All I Want for Christmas e Hero, entre dezenas de outros, contou a novidade em um post no Instagram, onde explicou que não foi fácil tomar a decisão de escrever um livro sobre sua história.

“Eu levei toda uma vida para ter coragem e claridade para escrever as minhas memórias. Eu quis contar as histórias dos meus altos e baixos, triunfos e traumas”, disse ela nesta quarta-feira (08).

“Os desastres e os sonhos contribuíram para que eu fosse a pessoa que sou hoje. Há várias coisas que falam por aí de mim, sobre a minha carreira e a vida pessoal. É quase impossível falar com profundidade sobre as minhas complexidades em uma matéria de revista ou em uma entrevista na televisão de 10 minutos”, explicou a diva, afirmando que suas palavras são analisadas pelo ponto de vista de quem a escuta.

Mariah mergulhou no passado para a obra. “Esse livro é feito das minhas memórias, minhas dificuldades, minhas lutas, como sobrevivi e sobre as minhas músicas. Além disso, eu fui fundo na minha infância e dei à menina rota assustada dentro de mim uma voz enorme. Eu deixei a adolescente ambiciosa e abandonada falar e também o meu lado de mulher vitoriosa”, afirmou a cantora.

“Escrever a minha autobiografia foi incrivelmente difícil, humilde e com um lado curativo. Eu sinceramente espero que vocês possam ter um novo entendimento não apenas sobre mim, mas também sobre a resiliência do espírito humano”, sentenciou.

