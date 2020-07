Celebridades Anitta revela planos de ser mãe: “Vou estar grávida com certeza aos 32 anos”

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2020

"Quero estar com meus filhinhos e um marido bem bonito", disse a cantora Foto: Reprodução/Instagram "Quero estar com meus filhinhos e um marido bem bonito", disse a cantora. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Anitta falou sobre os planos de ser mãe nesta quarta-feira (08). Divulgando o próximo single, “Tócame”, na imprensa internacional, a cantora declarou que já tem em mente quando quer aumentar a família.

“Vou estar grávida com certeza aos 32 anos. Quero estar com meus filhinhos e um marido bem bonito. Quero que meu filho seja prioridade. Não julgo quem faz isso. Mas meu jeito de ser é assim, eu teria que focar em uma das duas coisas [família ou carreira]. Faria uma pausa e voltaria depois”, falou a namorada do apresentador Gui Araújo, com quem compartilha momentos de intimidade na internet, ao “Los 40”.

Isolada por conta da pandemia do novo coronavírus, Anitta revelou o que gosta de fazer no tempo livre. “Transar e ver filmes. Sem ser quarentena, [gosto] de ficar com minha família. Isso é melhor que sexo”, afirmou a funkeira.

Além da carreira musical, Anitta disse que planeja ser atriz. “Gosto de estudar. Estou aprendendo francês, piano e atuação. Estou fazendo aulas de teatro porque estão aparecendo oportunidades e quero ser uma boa atriz. Quero ser uma Penélope Cruz. Tenho muitas propostas para atuar e quero fazer isso quando acabar a pandemia”, entregou a artista, que estreou nas novelas com participação em “Amor de Mãe”.

Anteriormente, Anitta pediu para os fãs brasileiros não criarem muitas expectativas com “Tócame”. A música terá a participação dos cantores norte-americanos Arcangel e De La Ghetto.

“Vocês brasileiros vão amar essa música? Não vão! Vão dançar igual ‘Papapa’? Não. Já saibam disso para não vir com uma expectativa que não vai ser alimentada. Porém conto com vocês para divulgarem. A musicalidade, o ritmo e toda estrutura de ‘Tócame’ é a fórmula que dá certo no mercado latino. Os feats. são com pessoas muito bombadas lá fora, que não têm muita evidência aqui”, explicou a “poderosa”.

