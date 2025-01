Inter Roger avalia a vitória do Inter sobre o São José: “Resultado muito melhor que a partida”

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2025

O técnico Roger Machado afirmou que o placar do jogo foi fruto de “paciência e persistência”. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Nas três primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho, o Inter acumula duas vitórias (Juventude e São José) e um empate (Guarany). Na última terça-feira (28), o Colorado venceu o São José por 2 a 0 no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Após o duelo, o técnico Roger Machado avaliou o desempenho da sua equipe no começo do torneio estadual e afirmou que o placar do jogo mais recente foi fruto de “paciência e persistência”. O treinador ressaltou, no entanto, que “o resultado foi muito melhor do que a partida”.

“Paciência e persistência, é como a gente pode classificar a partida de hoje. […] A persistência nos deu a possibilidade de, ao final do jogo, sair com essa vitória. É o terceiro jogo, a pré-temporada, as pernas pesadas. Sem dúvida, o resultado foi muito melhor do que a partida, mas é completamente compreensível”, avaliou Roger.

Questionado sobre a repetição da escalação nos últimos jogos, o treinador colorado respondeu: “No tiro curto, nós tivemos jogos na sequência, é importante para a gente conquistar o entrosamento que a gente repita a escalação. Também é importante num campeonato de tiro curto que a gente consiga a pontuação que nos dê lá na frente a possibilidade de revezar os jogadores, o volume de jogo e a minutagem dos atletas”.

“A gente quer valorizar o Campeonato Gaúcho, dentro de uma programação de sequência, e sequência de pré-temporada e início de um campeonato curto, em que a gente precisa somar pontos na largada. Não dá para fazer essa gestão colocando um time mais alternativo, correndo o risco de, lá na frente, a gente ser cobrado porque não colocou força máxima desde o começo”, declarou Roger.

Com a vitória sobre o São José, o Colorado se consolidou na liderança do Grupo B, com 7 pontos. No próximo domingo (2), a equipe comandada por Roger Machado encara o Avenida, às 20h30min, no Beira-Rio.

Preparação

O grupo colorado voltou a treinar na manhã dessa quarta-feira (29). O trabalho foi dividido em duas partes. Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos em Novo Hamburgo, fizeram atividades físicas e regenerativas. Já a outra parte do elenco foi ao campo para trabalhar com bola, dando início na preparação para a próxima partida.

A comissão técnica comandada por Roger Machado tem mais alguns dias de treinos pela frente antes do compromisso do fim de semana.

