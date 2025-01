Inter Gurias Coloradas seguem pré-temporada e peneira será realizada neste fim de semana

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2025

Com o Campeonato Brasileiro, a inédita Copa do Brasil e Campeonato Gaúcho, o técnico Jorge Barcellos começou a trabalhar a parte tática do time Foto: Lara Vantzen/Internacional Foto: Lara Vantzen/Internacional

Nesta semana, as Gurias Coloradas intensificaram ainda mais a preparação para a temporada de 2025. Com o Campeonato Brasileiro, a inédita Copa do Brasil e Campeonato Gaúcho, o técnico Jorge Barcellos começou a trabalhar a parte tática do time, já que o elenco colorado foi reformulado para esta temporada com a chegada de onze novas atletas.

O comandante trabalha partes específicas durante a semana como marcação pressão, troca de passes e finalização e no fim da semana realiza um treino tático em campo aberto, onze contra onze, explorando a qualidade das atletas para buscar a melhor formação tática para as Gurias nesta temporada.

Peneira

Nesta quarta-feira (29) encerraram as inscrições para a peneira das Gurias Coloradas que será realizada nos dias 1 e 2 de fevereiro no SESC. O clube espera receber mais de 150 atletas para dois dias de avaliações.

Confira os horários de acordo com o ano de nascimento:

2008/2009: dias 01 e 02/02, a partir das 9h30

2010/2011: dias 01 e 02/02, a partir das 13h30

2012/2013: dias 01 e 02/02, a partir das 15h30

