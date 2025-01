Inter Inter negocia com clube grego para contratação de lateral-esquerdo

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O jogador atuou emprestado ao Cuiabá em 2024 Foto: Divulgação O jogador atuou emprestado ao Cuiabá em 2024. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter está a procura de um lateral-esquerdo para essa janela de transferências. Ramon, que pertence ao Olympiacos, da Grécia, é um dos especulados desde o início do ano.

O jogador de 23 anos atuou pelo Cuiabá em 2024, mas tem contrato com o clube europeu até 2027. Após sua temporada no time brasileiro, o lateral não voltou a ser utilizado pelo Olympiacos.

“Temos conversas com o Olympiacos, já não são de hoje. É um dos nomes no radar. Vemos com bons olhos se acontecer”, revelou André Mazzuco, diretor executivo. A declaração foi dada antes da vitória do Colorado sobre o São José por 2 a 0.

Além da lateral-esquerda, o Inter ainda está a procura de outras posições, como zagueiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-negocia-com-clube-grego-para-contratacao-de-lateral-esquerdo/

Inter negocia com clube grego para contratação de lateral-esquerdo

2025-01-29