Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2025

Três dessas pessoas serão soltas como parte do cessar-fogo com Hamas; libertação de cinco cidadãos da Tailândia não faz parte da fase do acordo

Israel divulgou as identidades de três reféns do Hamas que devem ser soltos nesta quinta-feira (30) como parte do acordo de cessar-fogo. Além disso, o gabinete do primeiro-ministro israelense afirmou que cinco cidadãos tailandeses também serão libertados.

A libertação dos três reféns israelenses faz parte da primeira fase do acordo de cessar-fogo negociado em Doha, no Catar. Entretanto, os cidadãos tailandeses serão soltos “fora da estrutura” que prevê a soltura de 33 pessoas ao todo.

A lista de nomes entregue pelo Hamas e recebida nesta quarta-feira (29) pelos mediadores de Catar e Egito inclui: Arbel Yehud, de 29 anos, Agam Berger, de 19 anos, e Gadi Moses, de 80 anos, ainda segundo o gabinete. Os nomes dos cinco cidadãos tailandeses não foram divulgados.

Primeira-fase do cessar-fogo em Gaza

Um total de 33 reféns israelenses capturados pelo Hamas e outros grupos armados nos ataques de 7 de outubro de 2023 devem ser libertados na primeira fase do acordo de cessar-fogo.

Dessas pessoas, oito estão mortas, disse o porta-voz do governo israelense David Mencer na segunda-feira (27). Israel também libertará quase 2 mil prisioneiros palestinos na primeira parte do acordo.

