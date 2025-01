Rio Grande do Sul Homem é preso com pasta base de cocaína em Torres, no Litoral Norte gaúcho

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











A abordagem aconteceu na BR-101, em Torres, no Litoral Norte gaúcho Foto: PRF/Divulgação Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na manhã desta quarta-feira (29), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um homem que transportava 20 kg de pasta base de cocaína em um carro. A abordagem aconteceu na BR-101, em Torres, no Litoral Norte gaúcho.

A apreensão ocorreu após os policiais receberem a informação de que um Fiesta, com placas de Benedito Novo/SC, poderia estar sendo usado para o transporte de ilícitos. O carro foi avistado pelas equipes da PRF passando em frente à unidade operacional na divisa entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e foi abordado.

Durante a fiscalização, foram localizados 17 tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína no porta-malas, dentro de uma caixa plástica, e 3 tabletes em uma mochila no banco dianteiro do passageiro, ao lado do motorista. A droga pesou 20 kg.

O condutor, de 40 anos e natural de Blumenau, possui antecedentes por tráfico, furto e porte ilegal de arma e estava com o direito de dirigir suspenso. Aos policiais, ele disse que tem mais uma ocorrência de tráfico, saiu da prisão há um mês e levaria a droga de Joinville para Osório.

O criminoso foi preso em flagrante e encaminhado para a Polícia Judiciária, junto com a droga e o veículo apreendidos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/homem-e-preso-com-pasta-base-de-cocaina-em-torres-no-litoral-norte-gaucho/

Homem é preso com pasta base de cocaína em Torres, no Litoral Norte gaúcho

2025-01-29