Grêmio Joia da base do Grêmio é relacionado pela primeira vez no time principal e Cuéllar fará estreia

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2025

Gabriel Mec, de 16 anos, foi destaque na Copinha Foto: Lucas Uebel/Grêmio Gabriel Mec, de 16 anos, foi destaque na Copinha. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio enfrenta o Monsoon nesta quarta-feira (29), às 22h, pelo Gauchão, e boa parte dos titulares vão ser preservados. O atacante Gabriel Mec, de 16 anos, foi relacionado pela primeira vez no elenco principal.

A recente contratação do Tricolor também foi relacionado pela primeira vez, já que teve nome publicado no BID e já está apto a atuar no Brasil. O volante é o principal reforço gremista até o momento e deve ser titular no confronto. O colombiano já está treinando junto a equipe há 10 dias.

“É um jogador posicional, que joga bem distribui bem a bola. Recupera bastante a posse também. Tem boas condições para jogar como um 5, ou como dupla. No meio estamos bem e temos variações e características distintas”, comentou Quinteros.

Gabriel Mec já foi alvo de grandes clubes europeus e no último ano, quase fechou com o Chelsea, da Inglaterra. O jovem foi um dos destaques da Copinha e é agenciado pelo pai de Neymar.

