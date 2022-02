Grêmio Roger comanda primeiro treino em seu retorno ao Grêmio, que neste sábado recebe o São Luiz pelo Gauchão

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2022

Tricolor está em segundo lugar na tabela, com os mesmos 14 pontos do líder. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Na tarde desta sexta-feira (18), no centro de treinamentos do Grêmio, o técnico Roger Machado comandou o primeiro treino em seu retorno ao Tricolor. O trabalho teve como foco a partida contra o São Luiz de Ijuí pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho, às 16h30min deste sábado na Arena.

Além da nova sua comissão técnica, outra novidade foi a presença da imprensa, que retornou à cobertura dos treinamentos de forma presencial após quase dois anos de afastamento por causa da pandemia de coronavírus.

Com o limite de 20 profissionais, os repórteres tiveram a oportunidade de acompanhar de perto os primeiros 15 minutos de movimentação, que se limitou ao aquecimento e atividades orientadas pelo preparador físico Reverson Pimentel.

Na sequência, já com os portões fechados, Roger realizou um treino tático com a equipe que vai a campo. O volante Thiago Santos, que levou o terceiro amarelo na derrota de quarta-feira para o União Frederiquense, desfalca a equipe. Já o zagueiro Pedro Geromel e o atacante Diego Souza, poupados na ocasião, voltam a ficar disponíveis.

Situação

O Grêmio ocupa o segundo lugar na tabela do Gauchão, com os mesmos 14 pontos do líder Ypiranga de Erechim mas em desvantagem no saldo de gols. Já o São Luiz está na quarta colocação, com 12 pontos, escore idêntico ao do Inter, terceiro colocado e também é favorecido pelo critério qualificado.

