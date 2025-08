Inter Roger fala sobre derrota do Inter no Brasileirão: “Pouca eficiência no ataque”

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2025

Após o jogo, o técnico Roger Machado avaliou o desempenho em campo. (Foto: Reprodução)

Com a derrota de 2 a 1 para o São Paulo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter permaneceu com 21 pontos e caiu para a 13ª posição da tabela. Após o jogo, o técnico Roger Machado avaliou o desempenho em campo e ressaltou a falta de “eficiência” da equipe no ataque para reverter o placar do duelo.

“Bastante criação, mas pouca eficiência no ataque. Eu penso que a gente fez um jogo equilibrado, tomamos dois gols de bola parada, em alguma medida a gente conseguiu ter em parte um controle, mas novamente insuficiente para definir o jogo a nosso favor. A busca por alternativas tentando achar soluções para esse mau momento, não abrindo mão, nunca, da responsabilidade como treinador de buscar alternativas para que a gente consiga passar por esse momento de instabilidade”, disse o treinador.

Questionado sobre o baixo número de torcedores do estádio (pouco mais de 11,4 mil pessoas), Roger afirmou: “É o mau momento que afasta o torcedor do estádio. Eu não tenho dúvida disso. O torcedor quando em outros momentos se reconheceu dentro do campo, veio sempre em grande número e nos apoiou. O que a gente promete ao torcedor é seguir buscando alternativas enquanto treinador do Internacional para que ele volte a se reconhecer e volte a encher o estádio. (…) Jamais vou me acomodar das minhas atribuições e das minhas responsabilidades de fazer o torcedor voltar a sentir confiança no time”.

Já o vice-presidente de Futebol do Inter, José Olavo Bisol descartou a possibilidade de demissão do treinador. “A nossa comissão técnica permanece. Nós temos confiança no Roger, Nós temos confiança no nosso elenco. (…) Nos cabe neste momento trabalhar e todo mundo fazer sua autocrítica interna e reflexão sobre tudo que a gente pode melhorar, porque, repito, esse grupo e essa comissão já nos deu capacidade de se reinventar”, disse o dirigente após o confronto.

O próximo compromisso do Inter é nesta quarta-feira (6), contra o Fluminense, em duelo de volta pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

