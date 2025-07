Inter Roger Machado assume responsabilidade pela derrota do Inter na Copa do Brasil

Treinador lamentou mais uma vez o gol sofrido antes dos 10 minutos. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Treinador lamentou mais uma vez o gol sofrido antes dos 10 minutos. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O técnico do Inter, Roger Machado, assumiu a responsabilidade pela derrota por 2 a 1 para o Fluminense, na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, disputada na noite de quarta-feira (30), no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Em entrevista após o jogo, o treinador colorado reconheceu falhas no primeiro gol sofrido e comparou o desempenho com o último confronto entre as equipes, válido pelo Campeonato Brasileiro. Em junho, o Inter foi derrotado por 2 a 0 pelos cariocas em casa. “São circunstâncias diferentes. Uma derrota em casa no Brasileirão. E agora, na primeira partida de uma decisão em duas etapas. São jogos completamente diferentes.”

O treinador também minimizou a ideia de amplo domínio do Fluminense no duelo de quarta-feira. “A gente sentiu um gol cedo, depois de um início de razoável para bom, em que tivemos o controle. Mas o gol, muito cedo, num erro coletivo, fez com que a gente saísse do jogo circunstancialmente. No 2 a 0 do Brasileiro, o Fluminense dominou. Hoje não vi esse domínio todo.”

Pela sétima vez no ano, o Colorado sofreu o primeiro gol antes dos 10 minutos de jogo – um padrão que preocupa a comissão técnica e irrita a torcida. A falta de intensidade e criatividade gerou vaias da torcida ao final do jogo.

Com o resultado, o Fluminense joga por um empate no Maracanã para garantir a vaga nas quartas de final. Já o Inter precisa vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente. Uma vitória por um gol leva a decisão para os pênaltis.

Antes do reencontro com o Fluminense, o Inter volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Neste domingo (3), às 20h30min (de Brasília), o Colorado enfrenta o São Paulo, novamente no Beira-Rio. Já a partida decisiva da Copa do Brasil será na quarta-feira (6), às 21h30min, no Maracanã.

