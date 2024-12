Inter Roger Machado comenta sobre confronto entre Inter e Fortaleza no Brasileirão

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2024

Técnico promete foto total na partida mesmo com vaga na Libertadores garantida

O Inter enfrenta o Fortaleza no domingo (8), na Arena Castelão, às 16h. A partida é válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro e finalização da temporada. Mesmo com a vaga na Copa Libertadores da América 2025 (de ambos os times) já estarem confirmadas, Roger promete foco total.

“O Fortaleza é uma equipe forte nas transições. É a equipe com menos posse e mais finalizações. Explora costas, trabalho consolidado. Os jogadores conhecem o modelo do Vojvoda de olhos fechados. Pelo envolvimento de hoje, todo mundo viu que não demos o ano por encerrado.”

Para o confronto, o técnico não terá o atacante Wesley a disposição. Ele perdeu o pai na última quarta-feira (4) após a partida entre Inter e Botafogo, no Beira-Rio. O atacante foi um dos destaques do time na temporada. Wesley é o artilheiro da equipe com 13 gols, 11 deles pelo Brasileirão. Thiago Maia também está fora por estar acompanhando o quadro de saúde do pai em Roraima e, Alan Patrick, que está com lesão muscular na coxa, também não joga.

