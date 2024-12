Futebol Técnico do Real Madrid confirma retorno de Vini Jr.; confira data

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Brasileiro estará a disposição para a próxima partida da Champions League, contra o Atalanta Foto: Divulgação/Real Madrid Brasileiro estará a disposição para a próxima partida da Champions League, contra o Atalanta. (Foto: Divulgação/Real Madrid) Foto: Divulgação/Real Madrid

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O atacante brasileiro Vinicius Júnior, do Real Madrid, retornará aos gramados mais cedo do que o esperado, confirmou o técnico Carlo Ancelotti durante entrevista coletiva nesta sexta-feira (6).

“Vini se recuperou muito bem da sua lesão. Ele não vai jogar na partida de amanhã, mas ele estará pronto para o próximo jogo da Champions League”, disse o treinador.

Segundo Ancelotti, o brasileiro já estará a disposição para a partida contra o Atalanta na próxima terça-feira (10), pela Liga dos Campeões. Ele estava com uma lesão no músculo posterior da coxa.

O jogador sentiu um desconforto muscular após o duelo contra o Leganés, no dia 24 de novembro. Foi confirmada a lesão no bíceps femoral da perna esquerda e o prazo para retorno seria apenas para o dia 18 de dezembro. Porém, graças a rápida recuperação do brasileiro, voltará a campo antes do esperado.

Outro nome importante que deve retornar em breve ao Real Madrid é David Alaba. “Ter o Alaba de volta aos treinamentos nos animou muito. Mas ele ainda precisa de mais um mês antes de estar pronto para jogar”.

Kylian Mbappé também foi tema da coletiva de Ancelotti. O treinador saiu em defesa de seu comandado e reforçou que o francês vem trabalhando para superar o início ruim no novo clube.

“O jogador está ciente do que ele tem feito e também está ciente do que ele pode fazer e do que ele vai fazer. Obviamente, nós apoiamos ele. Ele não está mostrando a melhor versão de si mesmo, mas tem vários jogadores que não estão mostrando a melhor versão deles e sabem que não estão jogando bem”, afirmou.

“Kylian está ciente do que não consegue fazer e ele está fazendo de tudo que ele pode para conseguir melhorar o quanto antes. E nós apoiamos ele”, completou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/tecnico-do-real-madrid-confirma-retorno-de-vini-jr-confira-data/

Técnico do Real Madrid confirma retorno de Vini Jr.; confira data

2024-12-06