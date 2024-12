Inter Partida entre Inter e Fortaleza vale R$ 2 milhões; entenda

Clubes brigam pela quarta colocação no Campeonato Brasileiro Foto: Ricardo Duarte/Inter/Matheus Lotif/Fortaleza Clubes brigam pela quarta colocação no Campeonato Brasileiro. (Foto: Ricardo Duarte/ Inter/Matheus Lotif/ Fortaleza) Foto: Ricardo Duarte/Inter/Matheus Lotif/Fortaleza

O Inter visita o Fortaleza no domingo (8), às 16h, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). A partida vale a quarta posição do Campeonato Brasileiro e muito dinheiro nos cofres.

Atualmente, ambos os times estão com 65 pontos, mas o Colorado ocupa a quarta colocação pelo saldo de gols (20 a 11), segundo critério de desempate.

Para garantir a premiação, o Inter joga apenas pelo empate, enquanto o Fortaleza necessita de uma vitória para tomar o posto. O quarto lugar na tabela do Brasileirão receberá R$ 40,9 milhões pelos direitos de transmissão e, o quinto receberá R$ 38,5 milhões. Portanto, o jogo do próximo domingo (8) valerá R$ 2,4 milhões.

Já o campeão brasileiro levará R$ 48,1 milhões, enquanto o vice receberá R$ 45,7 milhões. Botafogo e Palmeiras chegam à última rodada com chances de ser campeão, mas os cariocas só precisam empatar contra o São Paulo, no Rio, para ficar com a taça. Os paulistas recebem o Fluminense, em São Paulo.

A fatia paga por performance equivale a 30% do total do contrato de direitos de transmissão do Brasileirão, hoje quase todo pertencente à uma emissora de TV. Recebem o dinheiro os classificados entre 1º e 16º, excluindo portanto os quatro rebaixados.

O montante restante é dividido com 40% em cotas iguais e 30% com base nos jogos transmitidos por cada equipe em TV aberta. Quanto mais partidas passaram, maior o valor a ser pago. Para 2025, esse sistema mudará porque o contrato com a emissora detentora dos direitos acabou e os clubes se dividiram em dois blocos, a Libra e a Liga Forte União (LFU), para negociar os contratos.

