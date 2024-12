Futebol Gabigol fala sobre relação conturbada com Tite no Flamengo: “Foi me corroendo por dentro”

6 de dezembro de 2024

Gabigol e Tite, que trabalharam juntos no Flamengo em 2023 e 2024, não tiveram uma boa relação durante a passagem do treinador pelo clube. Antes mesmo de assumir o time carioca, o centroavante já não escondia que sua insatisfação com o técnico, que não o convocou para a Copa do Mundo de 2022.

Nesta quinta-feira (5), o jogador falou sobre seu cotidiano ao lado de Tite em sua web série “Até o Fim”, que fala sobre sua passagem pelo rubro-negro carioca. Desabafo aconteceu durante o segundo episódio da produção, que foi lançada em seu canal do YouTube recém criado.

“Eu tive um ano praticamente que não joguei, um ano muito difícil para mim. A questão do doping, a questão de um treinador também, que não contava comigo. E no dia a dia é muito mais complicado do que contar a história no final. Tem vários treinos que foram difíceis para mim, vários jogos em que entrei cinco minutos, três minutos. Isso foi me corroendo por dentro. Então, no final de tudo, na final da Copa do Brasil, que é um campeonato tão importante contra um grande time, depois de ficar um bom tempo sem jogar, na final fazer dois gols é realmente diferente, realmente importa para mim. Porque não são só os dois gols, né? Mas as coisas que eu vim sofrendo de antes para chegar ali”, disse o jogador.

O centroavante fará sua última partida pelo Flamengo contra o Vitória, no domingo (8), às 16h, no Maracanã.

