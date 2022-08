Grêmio Roger Machado fala em “dia ruim” do Grêmio e explica derrota contra o Ituano na Arena

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2022

Vaiado durante a partida, Roger fala em "ressaca" após jogo de intensidade contra o Cruzeiro. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O técnico do Grêmio Roger Machado, em coletiva de imprensa, classificou a derrota contra o Ituano na noite de sexta-feira (26), pela Série B, como um “dia ruim”. Na frente de seus torcedores, o time gremista sofreu o gol de Lucas Dias, aos 41 minutos do segundo tempo. Com a derrota, o Tricolor chegou à marca de três jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro.

Antes de sofrer o gol, o torcedor na Arena, já havia esboçado algumas vaias. Ao longo do segundo tempo, o nome de Renato Portaluppi vou gritado por pouco mais de 13 mil torcedores.

“Hoje foi um dia ruim, muito ruim, tanto de atuação em boa parte do jogo quanto de resultado, mas estamos ali na frente, e precisamos estar unidos nesse momento, mesmo que o torcedor deseje que outro esteja no meu lugar, que determinados atletas não estejam nem mesmo no clube, com esse cenário que vamos lidar, de instabilidade, e seguir no objetivo, que é o acesso”, falou Roger.

Com a derrota, o Grêmio estaciona nos 44 pontos, em terceiro lugar na tabela, mas pode ser ultrapassado pelo Vasco que joga neste domingo (28) contra o Bahia.

