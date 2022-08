Inter Inter estreia terceiro uniforme neste final de semana

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2022

Equipes feminina e masculina do Inter entrarão em campo com o terceiro uniforme lançado recentemente Foto: Divulgação/Inter Foto: Divulgação/Inter

Na rodada dupla em casa, neste domingo (28) e nesta segunda-feira (29), as equipes femininas e masculinas do Inter entrarão em campo com a nova terceira camisa. O novo uniforme faz menção as cores da bandeira do Rio Grande do Sul e nos detalhes das mangas e nas três listras dos ombros, além dos calções e meias da mesma cor.

Outra novidade, será a utilização de um patch elaborado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em alusão à campanha “Por um Futebol e um Sociedade Antirracista”.

Ingressos

O check-in e venda de ingressos para a rodada dupla ainda estão abertos. Para o feminino, a entrada será mediante a entrega de um quilo de alimento não perecível. Para garantir o acesso, é necessário entrar na área de vendas no site do Inter, fazer o login, adquirir o ingresso e imprimir o e-ticket, que deverá ser apresentado na data da partida junto à doação.

O Colorado estima que 20 mil torcedores compareçam ao Beira-Rio nesta segunda. Para a partida de domingo, mais de 4 mil torcedores já haviam feito o check-in até a última sexta-feira. O número já supera o registrado neste ano nos jogos anteriores das Gurias Coloradas no estádio.

