Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2025

Na coletiva pós-jogo, Roger manteve a confiança no elenco e destacou a capacidade do time de reagir com vitórias. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Na coletiva pós-jogo, Roger manteve a confiança no elenco e destacou a capacidade do time de reagir com vitórias. (Foto: Ricardo Duartte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Na noite de quarta-feira (6), o Inter empatou por 1 a 1 com o Fluminense no Maracanã, resultado insuficiente para garantir a classificação às quartas de final. No jogo de ida, disputado no Beira-Rio, o Tricolor Carioca venceu por 2 a 1, o que selou sua vaga na próxima fase.

Após o apito final, o técnico Roger Machado demorou cerca de 40 minutos para comparecer à coletiva de imprensa. O atraso se deu por conta da tradicional análise pós-jogo com o elenco. Na entrevista, o treinador demonstrou frustração, mas reforçou sua confiança no grupo:

“Claro que os erros individuais sempre custam caro, mas não coloco na conta dos atletas, porque é um coletivo. É muito dolorosa a desclassificação. É pesado. Sentimos muito. Agora, temos que seguir trabalhando. Sabemos que as críticas virão.”

Um dos temas inevitáveis na coletiva foi o desempenho individual dos jogadores, especialmente do volante Ronaldo, contratado nesta temporada por indicação do próprio Roger. Apesar disso, o técnico assumiu a responsabilidade e tentou aliviar a pressão sobre o elenco.

Pensando no próximo desafio — um confronto decisivo contra o Flamengo pelas oitavas de final da Libertadores — Roger foi questionado sobre como pretende remobilizar o grupo e extrair mais da equipe:

“Temos que nos resignar a trabalhar. Entender que o momento é ruim, e que a instabilidade está demorando a passar. Confio no grupo e o grupo confia no meu trabalho. A direção, até esse momento, sempre nos deu respaldo. Temos que aceitar as críticas pesadas, que vêm em cima da expectativa gerada pelo grupo.”

E completou:

“Claro que acredito que a gente pode mais. Ninguém está satisfeito. Não há outra motivação ou outro argumento senão se resignar a trabalhar — mais e diferente. O que alguns atletas já nos ofereceram me leva a acreditar que podemos melhorar.”

Roger segue confiante tanto na capacidade do elenco quanto na sua permanência no comando técnico:

“Tenho confiança no grupo, por ser um grupo trabalhador. Claro que acredito na minha permanência e na capacidade do time de voltar a vencer. Saímos de um objetivo do ano. Agora temos um enfrentamento duríssimo com o Flamengo. Temos que nos unir, nos fechar, trabalhar muito mais e encontrar soluções coletivas e individuais.”

Logo após a fala do treinador, o vice-presidente de futebol, José Olavo Bisol, também concedeu entrevista. Ele garantiu a permanência de Roger e admitiu que a direção cometeu erros na temporada.

Antes das declarações da comissão técnica e da diretoria, o capitão Alan Patrick, ainda no gramado, expressou sua frustração com a eliminação:

“Esperávamos conseguir essa virada. Acho que lutamos, tentamos até o fim. Agora é rever, trabalhar e nos cobrar. Precisamos voltar a nos encontrar com a vitória. Coisa que esse grupo já mostrou que é capaz. É juntar os cacos e buscar melhorar.”

2025-08-07