Inter Roger projeta o duelo de ida entre Inter e Grêmio nas finais do Gauchão

Por Redação O Sul | 3 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











O treinador do Inter, Roger Machado, falou sobre suas expectativas para o próximo clássico decisivo do Gauchão. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com a vitória de virada por 3 a 1 sobre o Caxias no Beira-Rio, pelo jogo de volta das semifinais, o Inter volta a disputar uma decisão de Campeonato Gaúcho após quatro anos. Agora, o título do estadual de 2025 será decidido em dois clássicos Grenais. A primeira partida será disputada na Arena, enquanto o duelo de volta ocorrerá na casa do Colorado. Após o triunfo contra o time da Serra Gaúcha, o treinador do Inter, Roger Machado, falou sobre suas expectativas para o próximo clássico decisivo do Gauchão.

“A gente projeta uma final disputada sempre com todos os elementos de um clássico Grenal na final do Estadual, eu já disputei muitos, sei que esse momento ele é diferente. A circunstância de hoje que eu falei pros atletas no vestiário: a gente tem que comemorar porque afinal são 3 anos que o clube não disputava a final, em um momento em que a gente busca reconquistar o cenário regional”, afirmou Roger.

“Foram dois tempos distintos. No primeiro a gente esteve um pouco abaixo. No segundo tempo, corrigimos, nos encontramos e achamos o timing da marcação. […] Agora é descansar a cabeça e planejar o primeiro jogo da decisão”, disse o técnico do Colorado.

Sobre a atuação de Valencia, Roger afirmou: “Ver o Valencia novamente fazendo seus gols é importante. O crescimento dele nos dá alternativas consideráveis na frente, o que é importante em um momento decisivo”.

Na mesma entrevista coletiva, o presidente do Internacional, Alessandro Barcellos, estipulou um prazo final para que Thiago Maia defina o seu futuro. Segundo ele, a situação deverá ser resolvida até esta terça-feira (4). “Nós definimos aqui que, até terça-feira, quando o grupo se apresenta, se esse assunto não estiver resolvido, o Thiago Maia vai se apresentar com o grupo. Infelizmente, é uma negociação complexa pois envolve várias frentes”.

O primeiro Grenal está previsto para as 16h30min do próximo sábado (8), na Arena. Já o jogo de volta será na semana seguinte.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/roger-projeta-o-duelo-de-ida-entre-inter-e-gremio-nas-finais-do-gauchao/

Roger projeta o duelo de ida entre Inter e Grêmio nas finais do Gauchão

2025-03-03