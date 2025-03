Inter Presidente do Inter afirma que Grêmio está na final do Campeonato Gaúcho com a ajuda da arbitragem

Por Redação O Sul | 3 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











O mandatário colorado fez referência ao gol polêmico do Tricolor marcado por Gustavo Martins, de bicicleta. Foto: Reprodução O mandatário colorado fez referência ao gol polêmico do Tricolor marcado por Gustavo Martins, de bicicleta. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Grêmio e Inter estão classificados para a final do Campeonato Gaúcho após eliminarem Juventude e Caxias, respectivamente. Os bastidores do clássico Grenal já começaram a ser aquecidos bem antes de a bola rolar. O presidente do Inter, Alessandro Barcellos, fez um forte depoimento sobre o Gauchão durante a coletiva depois da vitória por 3 a 1 diante do Caxias.

Segundo Barcellos, o Grêmio conseguiu a classificação à final da competição com ajuda do VAR.

“O jogo do nosso rival contra o Juventude, um pênalti que foi discutido e depois que saíram os áudios do VAR começaram a dizer ‘mas pegou na bola’. Discutível. VAR de fora, vocês viram o VAR de hoje? Aquilo, sim, colocou um time na final”, disse.

“Trabalhamos na regra de civilidade, acreditamos nas instituições. Se tenta igualar o que dizemos com o que dizem os outros. Há um desequilíbrio. Precisa cessar. Acontece como hoje. Claramente houve um desequilíbrio. Tem uma equipe que está na final pela arbitragem”, continuou.

O mandatário fez referência ao gol polêmico do Tricolor marcado por Gustavo Martins, de bicicleta, já nos acréscimos do jogo e que empatou o jogo em 1 a 1, levando a decisão da vaga na final foi para os pênaltis.

“O que foi feito até agora foi uma vergonha. Se colocou o campeonato em suspeita e nada aconteceu. O treinador (Gustavo Quinteros) foi expulso e foi dar coletiva, quando é proibido. E vai ficar todo mundo quieto e dizer que é a mesma coisa? Vai todo mundo dizer que é no mesmo nível? Desculpa, mas isso está no limite. Vamos trabalhar muito para ganhar esse campeonato”, finalizou o presidente do Inter.

Sem protagonizar uma final desde 2021, a dupla Grenal se reencontra novamente na temporada para definir quem será o grande campeão do Gauchão de 2025. O primeiro jogo da final será neste sábado (8), na Arena do Grêmio. Na semana seguinte, a partida será realizada no Beira-Rio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/presidente-do-inter-afirma-que-gremio-esta-na-final-do-campeonato-gaucho-com-a-ajuda-da-arbitragem/

Presidente do Inter afirma que Grêmio está na final do Campeonato Gaúcho com a ajuda da arbitragem

2025-03-03