Porto Alegre Rolê da Vacina vai imunizar alunos de 23 escolas municipais de Porto Alegre nesta semana

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2023

O cronograma foi ampliado, passando a atender de quatro a cinco escolas ao dia: serão 23 nesta semana. Foto: Cristine Rochol/PMPA O cronograma foi ampliado, passando a atender de quatro a cinco escolas ao dia: serão 23 nesta semana. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mais de 3,8 mil vacinas já foram aplicadas em crianças e adolescentes após retorno do Rolê da Vacina, programa lançado durante a pandemia e retomado para ajudar na imunização desse público em Porto Alegre. A prefeitura prossegue com a campanha de vacinação itinerante contra gripe e covid nas escolas municipais. O cronograma foi ampliado, passando a atender de quatro a cinco escolas ao dia: serão 23 nesta semana.

Nesta segunda-feira (19), a imunização ocorre nas Escolas Municipais de Educação Fundamental (Emef) Moradas da Hípica, no bairro Campo Novo, Gabriel Obino, no bairro Teresópolis, e Martim Aranha, no bairro Santa Tereza. As equipes de agentes de saúde estarão nas escolas pela manhã e à tarde. Estudantes menores de 12 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou responsáveis para aplicação.

“Garantir a saúde das crianças e adolescentes e reduzir a busca às emergências e internações em função de doenças respiratórias é o principal foco das ações nas escolas. Estamos com 28% do público infantojuvenil vacinado e estamos trabalhando para que este número siga avançando. Temos a previsão inicial de vacinar em mais de 20 escolas nesta semana, e o número pode ser ampliado conforme disponibilidade”, informa a diretora de atenção primária da SMS, Vânia Frantz.

Cronograma

Segunda-feira, 19

Manhã

Emef Moradas da Hípica (US Moradas da Hípica)

Emef Rincão (US Rincão)

Tarde

Emef Gabriel Obino (US Estrada dos Alpes)

Emef Martim Aranha (US Cristal)

Terça-feira, 20

Manhã

Emef Morro da Cruz (US Morro da Cruz)

Emei Jardim Camaquã (US Camaquã)

Emei Erico Veríssimo (US Passo das Pedras 1)

Emef Gov Ildo Meneghetti (US Ramos)

Tarde

Emei Cantinho Amigo (US Modelo)

Quarta-feira, 21

Manhã

Emef Porto Alegre (US Santa Marta)

CMET Paulo Freire (US Modelo)

Emef Martim Aranha (US Cristal)

Centro Social Antônio Gianelli (US Rincão)

Tarde

Emef Nossa Senhora de Fátima (US Vila Fátima)

Quinta-feira, 22

Manhã

Emef Saint Hilaire (US Panorama)

Emef Prof. Luiz Francisco Lucena Borges (US Coinma)

Emef Pres João Belchior Marques Goulart (US Vila Elizabeth)

Emei Miguel Granato Velasquez (US Asa Branca)

Tarde

Emef Protásio Alves (US Morro Santana)

Sexta-feira, 23

Manhã

Emei Osmar dos Santos Freitas (US Cruzeiro do Sul)

Emef Wenceslau Fontoura (US Wenceslau Fontoura)

Emei Vila Elizabeth (US Vila Elizabeth)

Tarde

Emei da Vila Elizabeth (US Vila Elizabeth)

