Romana Novais relata ciúme de Ravi ao vê-la com Raika no colo: "Gritou"

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2021

Menina, caçula da médica com Alok, completou um mês no último dia 2 Foto: Reprodução/Instagram Menina, caçula da médica com Alok, completou um mês no último dia 2. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Romana Novais usou seu Instagram neste domingo (03) para contar aos seguidores como está a família com a chegada de um novo bebê. Na conversa, a médica contou que Ravi, seu primogênito com Alok, teve ciúmes ao ver a mãe com a irmãzinha, Raika.

“Não está entendendo muito… ele é muito pequeno, 11 meses. Ele teve um episódio de ciúmes e gritou quando me viu no colo com ela”, disse Romana.

Raika nasceu no dia 2 de dezembro. O parto foi prematuro, de 32 semanas, após Romana sofrer complicações da Covid-19. A menina teve alta no último dia 23, e os pais comemoraram o fato dela estar em casa para as festas de fim de ano.

