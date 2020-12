Brasil Ronaldinho Gaúcho abre estúdio e faz clipe

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2020

O nome do estúdio é "Tropa do Bruxo", alusão ao apelido pelo qual é conhecido. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Após um caso de amor com o pagode, Ronaldinho Gaúcho decidiu investir pesado e selar de vez esse casamento. O ex-jogador abriu um estúdio e uma gravadora em Belo Horizonte, chamados “Tropa do Bruxo”, em alusão a um de seus mais famosos apelidos.

Mas ele não quer ficar só de patrão, e há cerca de um mês gravou o primeiro trap da carreira. O gênero, que mistura rap e instrumentos, é a nova aposta de R10, que emprestou o nome do empreendimento à música gravada ppr ele com a participaçao do coletivo Recayd Mob, bem famoso nesse gênero.

O clipe foi gravado no novo estúdio mineiro, que também recebeu o rapper Djonga, famoso no cenário brasileiro e internacional. Recentemente, ele foi o primeiro brasileiro a ser indicado para o BET Hip Hop Awards, na categoria melhor artista internacional.

Esta não é a única novidade na vida empresarial e artística de Ronaldinho Gaúcho. O craque acaba de lançar também uma marca de gin com o seu nome.

Polêmicas

Há cerca de um mês, o processo que Priscilla Alves Coelho move contra Ronaldinho Gaúcho teve uma importante movimentação. O juiz responsável pelo caso acatou o pedido de pensão compensatória atrelado à reivindicação de reconhecimento de união estável, que corre na 1ª Vara de Família, no Rio de Janeiro. Com isso, a mineira, uma das duas ex-noivas de R10, passará a receber durante um período cerca de R$ 100 mil por mês, como o Extra apurou com fontes.

Procurada pela reportagem, Priscilla não confirma o valor determinado, mas diz que é quantia bastante para ajudá-la a resolver sua vida financeira, segundo ela, desmantelada após ter sido expulsa pelo ex-jogador da casa em que ela morava com ele e Beatriz Souza, a outra noiva em questão, também arrolada no litígio.

A questão agora é encontrar Ronaldinho. O ex-jogador não está ficando em sua casa no Rio e se refugiou em Porto Alegre, onde tem um haras e parte da família. Com isso, ele ainda não foi citado por um Oficial de Justiça. O que tem de acontecer para que o pagamento tenha vigência.

“Pela primeira vez estou falando sobre esse processo porque agora existe uma decisão a ser cumprida. Ganhei a chance de receber pelo que passei em todos estes seis anos, e nos dois últimos principalmente. Meu advogado pediu equiparação ao mesmo estilo de vida que ele leva. Vou poder pagar minhas dívidas, seguir com meus planos e projetos. Agora, é questão de tempo para ele ser encontrado”, observa ela, que após rodar como motorista de aplicativo por alguns meses retornou o trabalho em marketing digital que fazia antes e durante seu relacionamento com Ronaldo: “A única pessoa naquela casa que trabalhava era eu. Porque até ele já se aposentou”.

