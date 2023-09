Esporte Ronaldinho Gaúcho “dribla” torcedor que invadiu o campo em jogo de lendas do Barcelona

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2023

Cena inusitada aconteceu durante amistoso beneficente em Israel Foto: Reprodução Cena inusitada aconteceu durante amistoso beneficente em Israel. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Ronaldinho Gaúcho ainda esbanja agilidade aos 43 anos. O “Bruxo”, como é conhecido pelos torcedores, participou na última quarta-feira de um jogo de lendas do Barcelona, em Israel, e chamou atenção por uma cena inusitada. O ex-jogador driblou um torcedor que invadiu o campo para abraçá-lo. As imagens viralizaram nas redes sociais.

No vídeo, o Ronaldinho caminha em direção à linha lateral após o apito final e saúda os torcedores com o seu tradicional hang-loose, popularmente conhecido entre os boleiros como “sinal do Ronaldinho”. Neste momento, ele avista o invasor correndo em sua direção e dá um drible de corpo no homem, que é alcançado pelos seguranças do estádio no mesmo instante. É possível ouvir torcedores rindo da cena ao fundo.

O time de lendas do Barcelona viajou a Israel para dois jogos beneficentes. O “lance” de Ronaldinho aconteceu na vitória por 5 a 1 sobre os legends do Maccabi Haifa. Nesta sexta-feira, a equipe espanhola venceu as lendas do Maccabi Tel Aviv por 5 a 3. Além de Ronaldinho, as estrelas do Barça contam com os brasileiros Rivaldo, Belletti e Giovanni.

Revelado pelo Grêmio, Ronaldinho Gaúcho jogou pelo Barcelona entre 2003 e 2008, realizando mais 200 partidas pelo time espanhol, conquistando a Liga dos Campeões 2005/06 e recebendo o prêmio de melhor jogador do mundo. Ele ainda passou por PSG e Milan na Europa. No Brasil, ficou marcado pelo título da Libertadores com o Atlético-MG. Ele também acumulou passagens por Flamengo, Fluminense e Querétaro (MEX).

O ex-jogador prestou depoimento na última semana, em Brasília, na CPI das Pirâmides Financeiras. Ele é investigado por participação em um esquema de enriquecimento ilícito por meio da venda de investimentos em criptomoedas. Ronaldinho nega o envolvimento e afirma que usaram sua imagem e seu nome indevidamente.

