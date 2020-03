Brasil Ronaldinho Gaúcho recebeu homenagem em Assunción horas antes de ser detido no Paraguai

6 de março de 2020

A Câmara de Vereadores da capital do país entregou ao ex-jogador (E) o título de "Cidadão Honrário". (Foto: Reprodução)

Horas antes de ser detido no Paraguai por utilizar documentos falsos, na quarta-feira, o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho havia recebido o título de “Cidadão Honrário” da Câmara de Vereadores da capital do país, Assunción. Ele recém desembarcara na cidade, sob escolta de policiais e militares quando compareceu à entrega da honraria, proposta pelo parlamentar Oscar “Nenecho” Rodriguez.

O ex-camisa 10 de times como Grêmio, Barcelona e Seleção Brasileira compareceu à cerimônia ao lado da empresária Dalia Angélica López Troche. Nas redes sociais do idealizador da homenagem não foram publicados registros do evento, mas o perfil da revista “Enterate” no Instagram compartilhou um registro da cerimônia.

Aliás, Ronaldinho está vestindo a mesma camisa branca e a boina preta da sua marca na qual ele foi detido pela polícia na suíte presidencial do hotel Yatch e Golf Club, onde está hospedado com o irmão.

Ele não será acusado pelo Ministério Público do Paraguai pelo uso de documentos falsos no país. Tanto o ex-jogador quanto seu irmão, o também ex-jogador Roberto de Assis Moreira, admitiram erro e ficaram livres do processo, e foram considerados “enganados em sua boa fé”.

Alerta ignorado

O diretor de Migração, Alexis Penayo, declarou ao jornal local “ABC Color”, que informou o Ministério do Interior a tempo que a dupla portava carteiras de identidades e passaportes adulterados. No entanto, ele foi ignorado. Penayo disse que cumpriu o seu trabalho ao relatar, na tarde de quarta-feira, a existência de documentos irregulares apresentados pelo ex-jogador de futebol, mas afirma que nada foi feito até a noite.

Ele indicou que o passaporte que Ronaldinho possuía saiu com um carimbo de identificação. E disse que havia dois passaportes e dois cartões de identificação e que os números dos documentos paraguaios correspondiam a duas senhoras do bairro de San Felipe, em Assunção.

“Tenho a prova de que alertei o ministro. Informei-o via WhatsApp que esses dados não estão incluídos no sistema e que ele aparecia como naturalizado”, garante. “Mas ele me deixou à vista. Me refiro à evidência. Tenho a evidência de que alertei o Ministério do Interior e o Diretor de Identificação. Enviei a ele as fotos do passaporte e coloquei que não estavam no sistema.”

Em vez de ser logo detido, o craque foi escoltado por policiais, a pedido dos organizadores do evento para o lançamento do seu livro “Gênio da vida”. Ele também participaria do lançamento de um programa social destinado a crianças organizado pela Fundação Fraternidade Angelical.

A escolta foi feita a pedido do Grupo Beck para que dois motoristas do Grupamento Especializado da Polícia e uma patrulha fizessem a segurança do jogador desde a sua chegada, no dia 4, até o dia 7 de março (esta sexta-feira), data prevista para a saída dele do Paraguai.

“Eu o informei sobre minhas ações. No entanto, a polícia o acompanhou desde que ele chegou até tarde da noite. Com base no que eles o escoltaram? Por que se eles tivessem esses dados, não me denunciaram e detiveram Ronaldo?”, questionou o diretor de migrações.

“O senhor Ronaldo Assis Moreira, mais conhecido como Ronaldinho, aportou vários dados relevantes para a investigação e atendendo a isso, foram beneficiados com uma saída processual que estará a cargo do Juizado Penal de Garantias”, afirmou o promotor Federico Delfino.

O Ministério Público decidiu pela acusação de três pessoas: o empresário Wilmondes Sousa Lira, apontado como responsável pela obtenção dos documentos adulterados, e as paraguaias María Isabel Galloso e Esperanza Apolonia Caballero, responsáveis originais pelos números presentes nos passaportes de Ronaldinho e Assis.

Um dos critérios utilizados pela promotoria para liberar Ronaldinho e Assis foi o “critério de oportunidade”, recurso previsto nas legislação paraguaia quando suspeitos admitem o erro e não tem antecedentes criminais. O caso ainda irá para o Juizado Penal de Garantias e a decisão final será feita por um juiz.

