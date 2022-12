Esporte Ronaldo diz que faltou malandragem ao Brasil contra a Croácia: “Faltando 5 minutos, fura a bola”

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2022

Comentário foi feito em canal de "R9" na internet. (Foto: Reprodução)

A desclassificação da Seleção Brasileira da Copa do Mundo do Catar, com derrota para a Croácia nos pênaltis após ceder empate em 1 a 1 na prorrogação, poderia ter sido evitada com um pouco de “malandragem”. Essa é a avaliação do ex-jogador Ronaldo “Fenômeno” Nazário, 46 anos: para ele, os jogadores da Canarinho poderiam ter sido um pouco mais espertos nos minutos finais.

“Tivemos erros? Sim. Mas a equipe sai da competição com um sabor de … Poxa! Poderíamos ter passado com um pouquinho mais de malandragem — analisou o ex-craque em manifestação em seu canal RonaldoTV, através do qual realiza uma espécie de “cobertura alternativa” do Mundial de Seleções.

Ao falar do fatídico contra-ataque que resultou no gol adversário, quando o time brasileiro subiu ao ataque e perdeu a bola, ele brincou: “Faltando 5 minutos para o fim da partida, tem que ‘furar’ a bola. É bola pro mato, que o jogo é de campeonato. Catimba, malandragem, levar a bola até a bandeirinha do escanteio, fazer falta, cair no chão, qualquer coisa!”.

De quem é a culpa?

Campeão do mundo com o Brasil em 2002 (ele também estava no elenco vitorioso de 1994, mas não entrou em campo), “R9” avaliou como um todo a atuação contra a Croácia e viu a eliminação como injusta. Para o ex-atacante, o time sob o comando de Tite foi superior durante todo o confronto e merecia melhor sorte.

Ronaldo também fez questão também de defender os dois jogadores brasileiros que perderam pênaltis na disputa contra a Croácia – Marquinhos e Rodrygo. O “Fenômeno” criticou quem coloca o resultado na conta dois dois atletas: “Logicamente, não dá para responsabilizar um ou outro. São dois gigantes da nossa Seleção”.

