Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2022

Richarlison chora após eliminação do Brasil da Copa do Mundo. (Foto: Getty Images)

Após a derrota para a Croácia nas quartas de final, o Brasil está fora da Copa do Mundo. Capixaba, o centroavante da Seleção Brasileira, Richarlison, foi o artilheiro da Seleção Brasileira no Catar, com três gols marcados no Mundial. Mas foi substituído pelo técnico Tite no segundo tempo da partida contra os croatas que eliminou os Brasileiros. A família do craque, que se reuniu para assistir a partida, ficou arrasada com a eliminação do Brasil.

“Está todo mundo muito triste. A gente estava vibrando, torcendo e com o coração na mão, porque desde o início foi um jogo pesado. Ver ele chorando chega a arrepiar a alma. Talvez ele ache que poderia ter feito mais, mas todo o seu esforço foi o suficiente”, disse Audiceia Andrade, tia do jogador.

Após a partida, ainda bastante abalado, o atacante do Tottenham desabafou.

“Só nos resta ir pro quarto. Chorar muito. Chorar. Minha vontade era entrar num buraco e não sair. Só nos resta pedir desculpas aos nossos familiares que vieram… a quem torceu lá do Brasil”, lamentou.

Apesar da tristeza da desclassificação, a tia do craque disse que familiares e amigos estão dispostos a dar apoio para Richarlison e espera que ele passe uns dias de descanso em Nova Venécia.

“A gente fica triste, mas que Deus abençoe a cada um que está lá. A gente tem que erguer a cabeça. A gente espera que ele venha passar uns dias aqui. Era o sonho dele ir para a Copa do Mundo, e ele conseguiu. Claro que seria melhor se o Brasil tivesse trazido a taça, mas Richarlison é novo e pode até ser convocado de novo”, disse.

