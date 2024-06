Colunistas Ronaldo Nogueira obtém com deputados de outros Estados mais R$ 2,8 milhões para o Rio Grande do Sul

Por Flavio Pereira | 13 de junho de 2024

Deputado Ronaldo Nogueira com Joseildo Ramos (PT/Bahia), que preside a Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara. (Foto: Reprodução de vídeo)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A mobilização dos deputados de bancadas dos diversos Estados brasileiros em favor do Rio Grande do Sul continua em Brasília. Ontem, o deputado federal Ronaldo Nogueira (Republicanos) confirmou que, depois de conversar com o seu colega, deputado Silas Câmara (Republicanos/Amazonas), presidente da Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados, obteve a confirmação de que serão destinados do orçamento do colegiado mais R$ 400 mil para o Estado, através de emenda parlamentar. Em outro contato com seu colega deputado Joseildo Ramos (PT/Bahia), que preside a Comissão de Fiscalização e Controle, Ronaldo Nogueira conseguiu a confirmação de que outros R$ 2,4 milhões em emendas de comissão serão transformadas em recursos para o Rio Grande do Sul. O deputado gaúcho disse à coluna que “a maratona continua e estamos dialogando com colegas de outros Estados, buscando a liberação de recursos, via emendas parlamentares, para o Rio Grande do Sul”.

Câmara aprova Cadastro Nacional de Condenados por Violência contra a mulher

A Câmara dos Deputados aprovou ontem (12) projeto de lei que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher (CNVM), com informações de pessoas condenadas por crimes dessa natureza. A proposta será enviada ao Senado. De autoria da depurada Silvye Alves (União-GO), o Projeto de Lei 1099/24 foi aprovado na forma de substitutivo do relator, deputado Dr. Jaziel (PL-CE). No cadastro, serão incluídos dados de condenados por sentença penal transitada em julgado, resguardado o direito de sigilo do nome da ofendida.

Transparência em Canoas

O prefeito de Canoas, Jairo Jorge, anuncia nesta quinta-feira o Portal da Transparência, ferramenta que dará acesso publico a todas as doações recebidas e entregues até aqui. Canoas é o primeiro município a contar com o serviço.

Mesmo devolvida, MP do Fim do Mundo já causou enormes prejuízos ao Brasil

Mesmo tendo sido devolvida pelo presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, na terça (11), a MP 1227 (Medida Provisória) no tópico que passou a tributar as exportações, já causou enormes prejuízos para a balança comercial do Brasil. Importadores da China, o maior comprador de commodities do mundo, compraram dos EUA, ao invés do Brasil, pelo menos 208 mil toneladas de soja desde que a mudança foi anunciada na última terça-feira (4), segundo dados do Departamento de Agricultura dos EUA. Os EUA também venderam 152 mil toneladas de milho para destinos desconhecidos no período, movimento que alguns traders também atribuíram à mudança tributária.

Governo Federal não desiste e anuncia novo leilão para compra de arroz

Depois de suspender o leilão para compra de R$ 7 bilhões em arroz da Ásia, devido a evidentes sinais de irregularidades, agora o governo anuncia o edital do novo leilão de arroz importado. O edital deve sair no prazo de uma semana até 10 dias, segundo o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira.

Impasse entre Fraport e Governo Federal pode acabar com a concessão do aeroporto

O deputado Gustavo Victorino (Republicanos), em conversa com o colunista, reafirmou ontem que a concessão do Aeroporto Internacional Salgado Filho à Fraport sofre sério risco, e a concessionária poderá entregar o aeroporto devido ao silêncio do Governo Federal sobre a necessidade de compartilhar o custeio dos danos que excedam ao valor do seguro. O orçamento inicial prevê investimento de R$ 1 bilhão para recuperação da infraestrutura do aeroporto. Victorino, que integrou o grupo de 20 deputados estaduais e federais que visitou as instalações da Fraport afetadas pela enchente, anotou exatamente o que disse a CEO da concessionária, Andrea Pal: “Ou o governo federal cobre o valor excedente ao seguro de R$ 130 milhões que fizemos, ou nós entregaremos a concessão”.

Projeto que facilita dragagem dos rios vai levar ambientaloides à loucura

A falta de dragagem de rios importantes que se comunicam com o Guaíba, como Jacuí, Ibicuí, Taquari, dentre outros, contribuiu diretamente para as enchentes que traumatizaram o Estado. Para desespero dos ambientaloides, o deputado estadual Guilherme Pasin (PP) protocolou na Assembleia Legislativa um projeto de lei que ataca o problema e cria uma política estadual de desassoreamento e facilita a limpeza dos chamados “corpos hídricos”, autorizando que o Estado possa formar parceria com municípios e até com a iniciativa privada para viabilizar a dragagem dos rios. O deputado foi cauteloso ao valer-se do texto da atual legislação ambiental que regula o desassoreamento, promovendo ali as alterações que facilitem a dragagem dos rios.

Verba das inscrições do Summit Eleições será revertida para as vítimas das enchentes no RS

Toda a verba arrecadada com as inscrições para o Summit Eleições, que ocorre entre os dias 17 e 21 de junho, serão revertidas para as vítimas afetadas pelas enchentes do Rio Grande do Sul. A Rede Essent Jus, o Centro de Inovação Eleitoral, Político e Governamental e a Baila Politcs transformaram, assim, a última edição do Summit Eleições em um evento solidário com esta decisão de auxiliar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.

A programação será realizada de forma online, com palestrantes de todo o Brasil, e de países como Argentina, Colômbia e El Salvador. O Summit já passou por diversas capitais brasileiras desde 2023, reunindo sumidades do mundo político, e sendo considerado o maior evento da indústria eleitoral do País.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

