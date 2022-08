Tecnologia Roteador, ao mesmo tempo em que distribui a internet, pode ajudar os cibercriminosos

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2022

O aparelho tem sido usado pelos cibercriminosos para roubar informações pessoais, como senhas. (Foto: Reprodução)

O roteador, ligado ao modem para distribuir a internet para vários equipamentos do ambiente, sem usar fio, pode representar um grande perigo. O equipamento pode enviar também ameaças virtuais. O aparelho tem sido usado pelos cibercriminosos para roubar informações pessoais, como senhas.

As empresas de telefonia costumam instalar o roteador na casa do cliente, fazem a configuração de rede, e as pessoas no local nem colocam em questão se esses equipamentos oferecem algum tipo de segurança, que possa evitar ataques de hackers ou a invasão da rede local.

Há outros tipos de dispositivos também visados pelos cibercriminosos. São VoIP, sistema de telefonia por internet, dispositivos IoT (Internet of Things), como câmeras de vigilância e até mesmo aplicações domésticas, que, por estarem conectadas, podem servir de objetos para ações como parte de botnets que executam ataques contra os mais diversos alvos.

Um relatório da Apura Cyber Intelligence, especializada em segurança cibernética, aponta que roteadores têm sido um dos principais alvos de ataques de cibercriminosos. A pandemia de covid-19, no começo de 2020, piorou a situação. Muitas empresas colocaram seus funcionários para trabalhar de casa e, consequentemente, usar a internet local para logar suas máquinas, com senhas e acessos à rede da empresa.

Esses aparelhos não têm a mesma capacidade de proteção do que os que estão em empresas, como firewalls, EDRs e antivírus corporativos. “Um dos problemas mais comuns é o uso de senhas padrão de administrador e que são fáceis de serem descobertas. A falta de atualizações também aumenta as vulnerabilidades, que colocam em risco a segurança e a confidencialidade da comunicação entre empregado e empresa” afirma Sandro Süffert, presidente da empresa.

Os criminosos podem seqüestrar o DNS, que é o sistema de nome de domínio. A partir disso, o tráfego de dados é redirecionado para os servidores deles. E fica fácil descobrir dados sigilosos, senhas e ter acesso a emails.

Cuidados

Procedimentos simples podem aumentar o nível de segurança doméstico. É preciso sempre manter atualizados os dispositivos conectados à internet. E não esqueça de trocar as senhas com frequência e ficar sempre bem informado sobre as “novidades” criadas pelos criminosos, sempre tentando vencer a tecnologia.

