Por Flavio Pereira | 22 de julho de 2024

Jair Bolsonaro com o presidente do PL de Porto Alegre, deputado federal Luciano Zucco. (Foto: Reprodução)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O ex-presidente Jair Bolsonaro não deverá incluir outros municípios no roteiro que cumprirá no Estado a partir de quarta-feira (24), devido à exiguidade do tempo de permanência, informou ontem à coluna, o deputado federal Luciano Zucco, presidente do PL de Porto Alegre. Embora o tempo seja curto – ele chega na quarta-feira à noite e retorna no sábado – além de Canoas, Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul e São Leopoldo, Bolsonaro deverá reunir-se com o prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo, e um encontro está previsto com lideranças no Vale do Taquari. O PL que indicará a médica-veterinária do Exército, Betina Worm candidata a vice de Sebastião Melo em Porto Alegre, fará sua convenção sexta-feira e o MDB, com PP/PSD/PRD marcou convenção para sábado (27).

Santa Cruz do Sul terá quatro candidaturas para a prefeitura

Após as turbulências que marcaram o seu governo, a prefeita de Santa Cruz, Helena Hermany (PP), será candidata à reeleição, tendo Fabiano Dupont (PSB) como vice. A chapa reunirá oito partidos que já participam da atual base (PP, PSB, Cidadania, PSD, PSDB, PRD, Republicanos e União Brasil).

O PT formalizou a candidatura de João Pedro Schmidt a prefeito e Marta Nunes a vice, em chapa pura. Sérgio Moraes (PL) concorrerá a prefeito, com Alex Knak (MDB) de vice, e Nicole Weber (Podemos) concorrerá a prefeita, com Carlão Smidt (Novo) concorrendo a vice.

Em Santa Maria, PT e União Brasil fecham aliança

O União Brasil aprovou sábado (20), a aliança com o Partido dos Trabalhadores (PT) em Santa Maria, e ao mesmo tempo, indicou o ex-prefeito José Farret como vice do pré-candidato a prefeito Valdeci Oliveira (PT).

A renúncia de Joe Biden à candidatura presidencial

A renúncia do presidente dos EUA Joe Biden à candidatura para a reeleição estimula outra indagação:

-Se ele não está em condições de ser candidato, estaria em condições de continuar governando os EUA?

Marcel Van Hatten: “esquerda americana precisa indicar quem vai perder para Donald Trump”

O deputado federal gaúcho Marcel Van Hatten (Novo) comentando a decisão do presidente Joe Biden, avalia que “a farsa que é sua presidência, escondida por seu partido, auxiliares e até mesmo familiares, não resistiu à exposição ao mundo no debate presidencial.”

Para Marcel, “além de desumana com o próprio Biden, a estratégia fracassada dos Democratas custou-lhe uma humilhante retirada e a consolidação de Trump como vitorioso nas pesquisas eleitorais. A esquerda americana têm agora a inglória tarefa de encontrar uma outra opção para perder a eleição para Donald Trump.”

Escândalo Seletivo: o nosso Joe Biden?

Em editorial deste domingo, o Estadão comenta que “Lula empilha declarações que atingem minorias, mas a esquerda, sempre tão zelosa, se cala.” Os ativistas da chamada esquerda “identitária”, aquela que superou a luta de classes e investe na afirmação política de grupos ultraminoritários, são particularmente dedicados a essa defesa, exercendo o papel de vigilantes do discurso alheio para flagrar o que, em sua opinião, fere a sensibilidade desses grupos. Ninguém escapa da fúria censória desses zelotes. Apenas um cidadão brasileiro está livre do “cancelamento”: é o presidente Lula da Silva.

Segundo o editorial, “diga a barbaridade que disser – e como ele diz! –, Lula não será repreendido pelos esquerdistas. Parece ter salvo-conduto para dar declarações machistas, homofóbicas e capacitistas à vontade. A última do demiurgo petista foi num evento no Palácio do Planalto, em que ele, a propósito de uma pesquisa segundo a qual a agressão doméstica a mulheres aumenta em dias de jogos de futebol, declarou que, “se o cara (que agride mulher) é corintiano, tudo bem”. Mal se ouviram críticas de petistas a essa blague lamentável; as escassas reprimendas vieram na forma de sussurro obsequioso. Afinal, Lula é uma ideia.” Por muito menos bobagens ditas, Biden foi catapultado da candidatura à reeleição dos EUA.”

