Cláudio Humberto Autonomia Financeira do BC pode ficar para 2025

Por Cláudio Humberto | 21 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Em vez de se opor, o governo Lula (PT) agora trabalha para empurrar a proposta de autonomia financeira do Banco Central (BC) para o ano que vem. A mudança na estratégia pretende evitar mais uma derrota para o governo petista no Congresso, onde a maioria aprova a autonomia do BC. A proposta é uma das bandeiras do atual presidente do banco, Roberto Campos Neto, alvo recorrente sacado por Lula para levar culpa pelos desmantelos da economia que culminam em elevada taxa de juros.

Indemissível

Lula se recente por ter sido sob Campos Neto que o BC teve autonomia operacional, o que impede o petista de demitir o desafeto.

Fantasia petista

Lula tem certeza de que Campos Neto tem pretensões políticas. Se não eleitorais, ao menos quer se cacifar para uma secretaria estadual.

Zagueiro

De olho nos votos governistas na sucessão da presidência do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), já segurou a votação na CCJ, que preside.

Com a barriga

O governo quer segurar a votação, prometida para agosto. Trabalha no Senado com a ideia de priorizar outras pautas, como a reforma tributária.

Brasileiros atingem R$2 trilhões em impostos pagos

Os pagadores de impostos brasileiros atingem, neste domingo (21), a marca de R$2 trilhões em taxas, contribuições, impostos etc. pagos ao governo em 2024, apontam dados do “Impostômetro” da Associação Comercial de São Paulo. A arrecadação oficial apenas no mês de maio, segundo o governo Lula (PT), foi de quase R$203 bilhões. Ainda assim, houve rombo de R$61 bilhões nas contas públicas.

Top tributos

O Imposto de Importação, Imposto de Renda e ICMS são os tributos que mais renderam ao governo federal, aponta a associação.

5 meses

Este ano, o cidadão brasileiro precisou trabalhar 149 dias apenas para pagar os impostos cobrados pelo governo.

SP nº1

São Paulo é a unidade da federação que mais contribuiu com a fortuna de impostos até o momento: mais de R$715 bilhões, 37,4% do total.

Novo Salles

O deputado Ricardo Salles (SP) vai para o Novo, após deixar o PL de Jair Bolsonaro. Diz que combinou a saída com o ex-presidente há um mês e fará dobradinha com Eduardo Bolsonaro ao Senado, em 2026.

Cuidado

O deputado federal Danilo Forte (União-SP) voltou a defender o “semipresidencialismo”, ideia que foi propagada pelo ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, aquele que hoje está fora da carreira política.

Bolsonaro no Sul

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) marcou agenda para o Rio Grande do Sul nesta semana. Houve definição dos dias, de terça (24) a sexta (27). Os locais ainda estão pendentes.

Casos

O vereador de São Paulo Rubinho Nunes (União) comparou pena para o assassino do cinegrafista da Bandeirantes, que pegou 4 anos de regime aberto, com primeiro réu do 8 de janeiro, 17 anos em regime fechado.

Silêncio é ouro

A deputada Lídice da Mata (PSB-BA), veja só, saiu em defesa de Lula após o petista relativizar violência contra mulher, com um ‘tudo bem se é corintiano”. Diz que é a imprensa bolsonarista com fake news e meme.

Duro é aprovar

É do deputado Gilson Marques (Novo-SC) proposta que proíbe a edição de medidas provisórias que criem ou aumentem impostos no país. A exceção é em relação ao imposto extraordinário de guerra.

Sempre foi

“Desde sempre o presidente é isto! Após suposta agressão cometida por seu filho, Lula só demonstrou que não se importa com violência contra as mulheres, sejam físicas ou políticas”, diz Silvia Waiãpi (PL-AP).

Eleição mafiosa

María Corina Machado, corajosa opositora ao ditador venezuelano amigão de Lula Nicolás Maduro, denuncia prática de mafiosos contra veículos da campanha: vandalizaram os carros e cortaram os freios.

Pensando bem…

…Natalia Schincariol, a ex-nora agredida de Lula, confirma antiga sentença: ex-mulher é para sempre.

PODER SEM PUDOR

Jânio, réu confesso

Jânio Quadros tinha o hábito de convidar amigos e jornalistas para conversar em sua casa, antes de voltar à política em 1985, quando seria eleito prefeito de São Paulo. Os encontros eram sempre regados a muita bebida. Por esse motivo, às vezes a conversa girava em torno de preferências etílicas. Numa delas, sobre cachaça, Jânio se lembrou que tinha guardada uma verdadeira preciosidade. Levantou-se e foi buscar a garrafa da bendita. Enquanto procurava – e não encontrava – o ex-presidente praguejava sem parar. Após alguns minutos finalmente achou-a, mas lamentou: “Roubar não roubaram-na. Fizeram pior: beberam-na”.

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto

https://www.osul.com.br/autonomia-financeira-do-bc-pode-ficar-para-2025/

Autonomia Financeira do BC pode ficar para 2025

2024-07-21