Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2020

Ficou apenas a região de Cruz Alta, que apresentou piora em alguns indicadores na semana passada. Foto: Reprodução Ficou apenas a região de Cruz Alta, que apresentou piora em alguns indicadores na semana passada. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Das três regiões classificadas preliminarmente com risco epidemiológico alto, apenas uma ficou com bandeira vermelha na 25ª semana do modelo de distanciamento controlado. Trata-se da região de Cruz Alta, que apresentou piora em alguns indicadores na semana passada, entre eles a elevação no número de hospitalizações para Covid-19 e de pacientes em leitos de UTI. A região não encaminhou recurso ao governo do Estado.

A divulgação foi feita após avaliação pelo Gabinete de Crise na tarde desta segunda-feira (26), que aceitou os pedidos de reconsideração apresentados pelas regiões de Ijuí e Santo Ângelo, que permanecem, portanto, em bandeira laranja, junto com as outras 18 regiões previamente classificadas com risco médio.

A vigência das bandeiras da 25ª rodada começa à 0h desta terça-feira (27) e se encerra às 23h59 de segunda-feira (2/11).

Embora reconheçam o agravamento em alguns indicadores, os recursos das duas associações regionais coincidem no argumento de que as regiões de Santo Ângelo e de Ijuí apresentavam, na última quinta-feira, uma ocupação de leitos de UTI abaixo da média estadual, estando a macrorregião missioneira numa situação que as entidades apontam como confortável.

Dessa forma, o mapa do RS volta a ter bandeira vermelha depois de duas semanas consecutivas e nenhuma amarela – que havia também duas rodadas atrás. As bandeiras amarelas (risco epidemiológico baixo) nas regiões de Bagé, Cachoeira do Sul e Palmeira das Missões deram lugar, novamente, a bandeiras laranjas (risco médio).

Mesmo Cruz Alta ficando com bandeira vermelha, a região está entre as 18 regiões que aderiram ao sistema de cogestão do Distanciamento Controlado. Com isso, pode adotar regras do nível laranja. As outras 17 regiões classificadas em laranja que estão em cogestão podem adotar protocolos de bandeira amarela.

Das 21 regiões Covid, apenas Uruguaiana, Bagé e Guaíba não aderiram ao sistema compartilhado. Os planos regionais aprovados estão disponíveis em https://planejamento.rs.gov.br/cogestao-regional.

Regra 0-0

Conforme o mapa definitivo da 25ª rodada, 13 municípios (do total de 497) estão classificados em bandeira vermelha, somando 152.581 habitantes, o que corresponde a 1,3% da população gaúcha (total de 11,3 milhões de habitantes).

Desses, sete municípios (40.937 habitantes, 0,4% da população em bandeira vermelha) podem adotar protocolos de bandeira laranja, porque cumprem os critérios da Regra 0-0, ou seja, não têm registro de óbito ou hospitalização de moradores nos últimos 14 dias, desde que a prefeitura crie um regulamento local.

Dados da segunda-feira: só um município sem casos

O Rio Grande do Sul registrou 1.659 novos casos confirmados de Covid-19 e mais 34 óbitos provocados pela doença, segundo balanço divulgado na tarde desta segunda-feira (26) pela Secretaria Estadual da Saúde.

Com as novas ocorrências, o número de casos confirmados de coronavírus no Estado aumentou para 235.673. O total de óbitos subiu para 5.615.

Entre as pessoas que testaram positivo para a Covid-19 no RS, 220.749 (94% dos casos) já se recuperaram da doença, que atinge 496 dos 497 municípios gaúchos.

Com um caso registrado em Cerro Branco, agora somente o município de Garruchos não tem casos registrados da doença no Estado.

