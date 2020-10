Economia Petrobras reduz os preços da gasolina e do diesel nas refinarias

O repasse da queda de preços ao consumidor final, nos postos de combustíveis, depende dos donos dos estabelecimentos. (Foto: Agência Brasil)

A Petrobras reduz, nesta terça-feira (27), os preços da gasolina e do diesel nas refinarias em 5% e 4%, respectivamente.

Para a gasolina, essa é a segunda redução praticada em outubro, após a queda de 4% anunciada no dia 15. Em relação ao diesel, trata-se da primeira queda desde o início de setembro.

Com as baixas que entram em vigor nesta terça, o preço médio do diesel nas refinarias passa a ser de R$ 1,5696 por litro, enquanto o valor médio da gasolina recua para R$ 1,6543 por litro.

A estatal defende que a sua política de preços tem como base a paridade de importação, o que leva em conta fatores como as cotações do petróleo no mercado internacional e o câmbio.

O repasse dos reajustes ao consumidor final, nos postos de combustíveis, depende dos donos dos estabelecimentos, que consideram fatores como a margem de lucro e a incidência de impostos.

Na sexta-feira (23), a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) voltou a divulgar o seu levantamento semanal de preços dos combustíveis nos postos do País.

O valor médio do litro da gasolina foi apurado em R$ 4,357 na semana de 18 a 24 de outubro. O preço do litro do diesel ficou em R$ 3,448.

