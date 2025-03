Rio Grande do Sul RS tem número recorde em empresas abertas no primeiro bimestre

Por Redação O Sul | 26 de março de 2025

Foram 59.301 novos empreendimentos, maior número para o período em dez anos.(Foto: Freepik)

Em janeiro e fevereiro, o Rio Grande do Sul teve a maior quantidade de empresas abertas em um primeiro bimestre nos últimos dez anos. São 59.301 novos empreendimentos, conforme divulgado nessa quarta-feira (26) pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS) vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec).

O número se divide entre 33.144 no primeiro mês do ano e 26.157 em fevereiro. Titular da Sedec, Ernani Polo ressalta: Isso reflete o trabalho do governo do Estado, que, seguindo as diretrizes do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável, está construindo um ambiente de negócios cada vez mais atrativo no Rio Grande do Sul”.

A presidente da JucisRS, Lauren Momback Mazzardo, acrescenta que o resultado reflete o trabalho que tem sido desenvolvido pela autarquia junto a Secretarias estaduais para facilitar a vida do empreendedor, com menos burocracia e mais agilidade:

“A Junta Comercial está em segundo lugar no ranking nacional que mede o tempo de abertura de empresas, conforme boletim do 3° quadrimestre de 2024, no ‘Mapa de Empresas’ publicado pelo Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Isso explica o aumento dos números no Estado, além de contribuir para a desburocratização do processo”.

Primeiro bimestre, ano a ano

– 2016: 9.436 em janeiro / 9.582 em fevereiro.

– 2017: 11.502 em janeiro / 9.836 em fevereiro.

– 2018: 13.668 em janeiro / 12.411 em fevereiro.

– 2019: 15.652 em janeiro / 14.863 em fevereiro.

– 2020: 17.935 em janeiro / 15.243 em fevereiro.

– 2021: 23.116 em janeiro / 19.644 em fevereiro.

– 2022: 20.529 em janeiro / 20.018 em fevereiro.

– 2023: 21.396 em janeiro / 18.035 em fevereiro.

– 2024: 22.818 em janeiro / 21.422 em fevereiro.

(Marcello Campos)

