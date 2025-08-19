Terça-feira, 19 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Rio Grande do Sul RS tem o 3º maior crescimento turístico do País no primeiro semestre

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2025

Resultado contrasta com a queda de -0,9% na média nacional. (Foto: Freepik)

O turismo gaúcho continua em trajetória de recuperação e expansão. Conforme Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Rio Grande do Sul registrou alta de 0,5% no Índice de Atividades Turísticas em junho, na comparação com o mês anterior, resultado que coloca o Estado com o terceiro melhor desempenho do período.

Apenas seis unidades federativas tiveram taxa positiva no segmento entre janeiro e junho. Já a média nacional foi de -0,9%.

Na comparação com junho do ano passado, mês que ainda refletia fortemente os impactos das enchentes recordes de maio, o crescimento foi expressivo, alcançando 38,5%. O avanço também demonstra a retomada gradual da demanda por viagens e eventos no Estado, além de evidenciar a recuperação de diferentes segmentos da cadeia turística.

De acordo com o titular da Secretaria Estadual de Turismo (Setur), Ronaldo Santini, os números do Rio Grande do Sul mostram que o trabalho integrado entre governo, municípios e trade turístico tem dado resultado:

“Esse desempenho é fruto da promoção dos nossos destinos, da qualificação dos serviços e do fortalecimento da infraestrutura. O turismo é um motor fundamental para a economia gaúcha, gerando emprego, renda e oportunidades em todas as regiões”.

Liderança na Região Sul

No acumulado do primeiro semestre de 2025, a atividade turística no Estado cresceu 9,4%, garantindo o terceiro lugar no ranking nacional e a liderança na região Sul do país. Santini destacou que o governo seguirá investindo na ampliação e diversificação da oferta, atraindo novos públicos e valorizando o que o território gaúcho tem de mais autêntico.

“Nosso objetivo é consolidar o Rio Grande do Sul como destino competitivo no cenário nacional e internacional, mantendo um fluxo constante de visitantes e fortalecendo cada elo da cadeia produtiva”, frisou.

O resultado supera o desempenho de Santa Catarina (7,7%) e Paraná (5,5%), além de estar acima da média brasileira (6,6%). No topo do ranking aparecem Rio de Janeiro (14,2%) e Amazonas (11,8%).

Recuperação e competitividade

Os indicadores reforçam a competitividade do turismo gaúcho no cenário nacional e evidenciam o processo de retomada do setor em 2025. A combinação de eventos, ampliação da oferta e recuperação da infraestrutura tem contribuído para atrair visitantes e aumentar a receita de serviços ligados à atividade.

Em 2024, a Setur lançou uma campanha nacional que projetou o Rio Grande do Sul como um destino de experiências culturais, gastronômicas e naturais. A iniciativa foi fundamental para reforçar a reputação do Estado como um lugar seguro, acolhedor e pronto para receber visitantes, especialmente em um contexto de retomada do turismo.

(Marcello Campos)

