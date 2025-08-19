Terça-feira, 19 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Ministros do Supremo recusam proposta de bancos para se livrarem de punição americana

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Bancos sugeriram aos magistrados que transferissem recursos para cooperativas de crédito que estão fora do alcance das sanções dos EUA. (Foto: Divulgação/STF)

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) foram aconselhados por dirigentes de bancos públicos e privados a abrirem contas em cooperativas de crédito como forma de se proteger de eventuais efeitos da Lei Magnitsky.

A sanção norte-americana impede cidadãos atingidos por ela de ter contas bancárias e bloqueia seus bens nos EUA. Pune ainda com multas bilionárias empresas ou instituições financeiras estrangeiras que tenham negócios nos EUA e se relacionem com os sancionados.

O único brasileiro atingido pela Magnitsky até agora foi o ministro do STF Alexandre de Moraes. Mas o governo norte-americano tem repetidamente ameaçado estender a punição para outros magistrados que “apoiem” o ministro.

Diante da escalada, autoridades do governo brasileiro ligadas à área econômica passaram a se preocupar com punições que o Banco do Brasil (BB) eventualmente possa sofrer por manter abertas contas de Alexandre de Moraes e de demais ministros que venham a ser sancionados.

Os magistrados recebem seus salários pelo BB.

Por isso, surgiu a ideia de que ministros pudessem transferir seus recursos para contas em cooperativas de crédito que não se relacionam com o sistema financeiro internacional. E que, portanto, não estão expostas a punições por parte de Donald Trump.

A ideia foi levada a magistrados por autoridades do governo Lula ligadas à área econômica.

Representantes de bancos privados fizeram a mesma sugestão para alguns ministros. A quase totalidade das instituições financeiras privadas brasileiras têm filiais ou negócios nos EUA, captam recursos em dólares e estão conectadas com sistemas internacionais.

Os ministros procurados, no entanto, não gostaram da ideia.

Apesar de efetivamente resolver o problema particular de cada um deles, magistrados consideraram que seria uma capitulação do STF e do Brasil. Um deles disse à coluna que os bancos precisam ser tirados da zona de conforto e entender que o país não pode se curvar aos EUA.

Eles entendem como absurda a possibilidade de um juiz que atua num sistema democrático pleno não poder ter conta em um banco estatal de seu próprio país.

A decisão do ministro Flávio Dino na segunda (18) afirmando que leis estrangeiras não são válidas no Brasil foi um recado claro para os bancos de que o STF não deve aceitar caminhos alternativos aos que considera legais e soberanos.

A Lei Magnitsky, na visão desses ministros, não poderia resultar no fechamento da conta bancária de nenhum cidadão brasileiro que não sofre penalizações ou restrições determinadas pela própria Justiça brasileira.

As sanções ao Brasil têm sido defendidas pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro que está nos EUA atuando em conexão com autoridades do governo de Donald Trump para pressionar o STF a arquivar o processo contra o ex-presidente. (Com informações da Folha de S.Paulo)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Supremo se divide sobre ação do ministro Flávio Dino para blindar Alexandre de Moraes, e ala vê falta de firmeza de bancos
https://www.osul.com.br/ministros-do-supremo-recusam-proposta-de-bancos-para-se-livrarem-de-punicao-americana/ Ministros do Supremo recusam proposta de bancos para se livrarem de punição americana 2025-08-19
Deixe seu comentário

Últimas

Política Bancos perdem quase R$ 42 bilhões em valor de mercado após decisão do ministro Flávio Dino
Brasil Bolão leva prêmio de R$ 63 milhões da Mega-Sena
Porto Alegre Aeronave usada pela CIA pousa em Porto Alegre em missão não revelada pelos Estados Unidos
Esporte Presidente da CBF revela que pediu para vetar camisa vermelha da Seleção Brasileira
Mundo Governo Trump diz que vai usar “toda a força” contra Maduro na Venezuela
Economia Ibovespa despenca 2% após decisão de Flávio Dino que pode afetar a Lei Magnitsky; dólar sobe a R$ 5,49
Mundo Governo dos Estados Unidos aceita pedido de consultas do Brasil para negociar tarifaço de Trump na Organização Mundial do Comércio
Porto Alegre Projeto Bota-Fora realiza coleta de resíduos volumosos em cinco comunidades de Porto Alegre nesta quarta
Esporte Torcedores do Santos invadem Centro de Treinamento e cobram Neymar: “Vocês tinham que tomar tapa na cara”
Política Reforma Administrativa prevê fim das férias de 60 dias e limite de trabalho remoto a um dia para servidores
Pode te interessar

Política Supremo se divide sobre ação do ministro Flávio Dino para blindar Alexandre de Moraes, e ala vê falta de firmeza de bancos

Política Decisão do ministro do Supremo Flávio Dino: entenda as dúvidas geradas e como bancos podem ser afetados

Política Bancos perdem quase R$ 42 bilhões em valor de mercado após decisão do ministro Flávio Dino

Política Em novo despacho, ministro do Supremo Flávio Dino esclarece que decisões de tribunais internacionais seguem com “eficácia imediata” no Brasil