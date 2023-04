Rio Grande do Sul RS fecha primeiro trimestre com redução de 14,3% nos crimes de feminicídio e latrocínio

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2023

Entre janeiro e março deste ano, foram 24 ocorrências, representando uma queda de 14,3% em relação aos 28 do primeiro trimestre de 2022.

Com reforço no combate à violência doméstica, o Rio Grande do Sul encerrou o primeiro trimestre de 2023 com redução nos casos de feminicídios, um dos crimes mais desafiadores para a segurança pública do Estado. Entre janeiro e março deste ano, foram 24 ocorrências, representando uma queda de 14,3% em relação aos 28 do primeiro trimestre de 2022. Apenas uma das vítimas possuía medida protetiva vigente. Nos primeiros três meses do ano passado, 28 feminicídios foram registrados no RS.

Mesmo com a redução de casos, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) segue canalizando esforços para frear a violência contra as mulheres no estado gaúcho. Além do fortalecimento da Delegacia Online da Mulher, o primeiro trimestre marcou ainda a abertura da 63ª Sala das Margaridas no Estado, espaço especializado no atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar nas delegacias de polícia. A realização da Operação Marias, que ocorre de forma integrada entre os órgãos de segurança para reforçar a fiscalização de medidas protetivas, também vem auxiliando na redução dos indicadores.

Latrocínio

Assim como o feminicídio, o latrocínio, um dos crimes de maior gravidade, também fechou em queda de 14,3% neste primeiro trimestre de 2023. No acumulado entre janeiro e março, foram 12 ocorrências registradas, contra 14, em igual período de 2022. O reforço no policiamento se refletiu também na Capital, que encerrou o último mês de março, sem nenhum latrocínio.

“Estamos trabalhando para fortalecer todo o sistema que envolve a segurança pública. Com planejamentos diários, os órgãos de segurança vêm realizando operações específicas impactando na redução da violência e no enfraquecimento de grupos criminosos. Além disso, o incremento das atividades de inteligência e a utilização de dados estratégicos do RS Seguro também fortalecem, cada vez mais, as ações de policiamento preventivo da Brigada Militar e investigações da Polícia Civil”, destaca o secretário da Segurança Pública, Sandro Caron.

Além destes indicadores, os primeiros três meses do ano também fecharam com redução nos crimes de roubos e furtos em geral, roubos de veículos, abigeato e o transporte público. Neste período, o Governo do Estado ainda confirmou o chamamento de 1,3 mil novos servidores para a área da segurança pública, entre brigadianos, policiais civis, bombeiros e policiais penais.

Homicídios

Embora o primeiro trimestre tenha registrado uma oscilação na taxa de homicídios com alta de 4,6% no Estado, as ações estratégicas adotadas pela SSP, que envolvem desde o mapeamento diário das ocorrências como reforço do policiamento em áreas específicas, já resultaram na diminuição de mortes violentas, no último mês de março. Enquanto a redução foi de 2,5% no RS, em Porto Alegre, o indicador caiu 26%, no mês passado.

Roubo de veículos segue em queda

Seguindo a tendência de queda, o trimestre também foi marcado pela redução de roubos de veículos no RS, chegando a 8,5%. Ao todo, 103 ocorrências a menos deixaram de ser registradas nestes três meses, ante igual período de 2022. Em Porto Alegre, a baixa foi ainda mais expressiva, chegando a 19,3%.

Já os crimes de roubo em geral também caíram no Estado, registrando queda de 7,2%.

Ônibus

Os indicadores de roubo a transporte coletivo também caíram 33,7% no primeiro trimestre no RS. Foram 126 ocorrências no acumulado, contra 190, no mesmo período de 2022.

Abigeato

No meio rural, a diminuição de crimes de abigeato chegou a 222, neste primeiro trimestre de 2023, queda de 19,8% em comparação com igual período do ano passado.

Rede bancária

Com relação à rede bancária, foram registradas três ocorrências a mais neste trimestre (50%), em comparação com os primeiros três meses de 2022. Mesmo com a elevação da estatística, a maioria dos crimes é relacionada ao furto e arrombamento, que resultaram somente na subtração de objetos e materiais das agências, não sendo subtraídos valores dos caixas, quantias em dinheiro e acesso ao cofre. Em nenhum dos casos houve reféns ou vítimas. Em março, por exemplo, houve apenas um furto de um monitor de computador em um banco de Alvorada.

https://www.osul.com.br/rs-trimestre-reducao-feminicidio-latrocinio/

2023-04-13