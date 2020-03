Últimas Russa de 22 anos esconde sexo para poder lutar boxe com homens

Por Redação O Sul | 10 de março de 2020

Russa esconde sexo para poder lutar boxe com homens. Foto: Reprodução/Instagram Russa esconde sexo para poder lutar boxe com homens. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Uma jovem lutadora, de 22 anos, quis provar que mulheres são tão competentes e fortes no boxe quanto os homens. Para isso, a russa Tatyana Dvazhdova escondeu o sexo para poder lutar contra atletas do sexo oposto. Para o disfarce perfeito, ela deixou de depilar as pernas, fez um corte curto de cabelo e usou atadura para comprimir os seios.

Moradora de São Petersburgo (Rússia), Tatyana começou a lutra boxe aos 16 anos, após se destacar em brigas de rua. Para poder competir em torneios, a jovem falsificou uma identidade e usou o nome de “Vladimir Ermolaev”.

“Tentava não falar com os meus oponentes, para não me expor. Os caras que eu vencia não sabiam que eu sou mulher”, disse a russa, segundo o portal de notícia britânico “Unilad”. A lutadora também afirmou ter disputado 17 lutas contra homens. O histórico de vitórias não foi divulgado.

Cansada de se disfarçar de homem, Tatyana resolveu contar a verdade e se inscrever como mulher em um torneio masculino, que será disputado em setembro. A inscrição ainda está sendo analisada.

