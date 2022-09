Mundo Rússia acusa Estados Unidos de querer prolongar a guerra na Ucrânia

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2022

Desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, a comunidade internacional tem evitado se envolver diretamente no conflito. (Foto: Tyler Hicks/NYT)

O governo da Rússia afirmou nessa quinta-feira (15) que os Estados Unidos querem prolongar a guerra na Ucrânia e se envolver diretamente no conflito. As críticas chegam em meio à contraofensiva ucraniana no nordeste e no leste do país, com a retomada de cidades como Izyum, na província de Kharkiv.

A reação das forças de Kiev é possibilitada pelo envio de armamentos de última geração por parte dos EUA, como o lançador de mísseis Himars. “Os EUA mostram interesse em estender as hostilidades na Ucrânia pelo maior tempo possível e, claro, controlar essa situação, o que é um envolvimento direto dos EUA no conflito”, declarou a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova.

“Oficiais americanos fazem declarações abertas de que o Exército dos EUA tem preparado a recente ‘contraofensiva’ ucraniana por vários meses. Então eu tenho uma pergunta: ainda são as Forças Armadas da Ucrânia ou são as Forças Armadas da Ucrânia e do Ocidente?”, acrescentou.

Zakharova ainda alertou que o possível fornecimento de mísseis de longo alcance dos EUA para a Ucrânia significaria “ultrapassar a linha vermelha”. “Os Estados Unidos se tornariam parte direta do conflito, e a Rússia se reservaria o direito de responder adequadamente”, disse.

A contraofensiva ucraniana já levou à reconquista de territórios no nordeste e no leste do país. Além disso, as forças de Kiev apontam a retirada de tropas e equipamentos russos de vilarejos e cidades próximos da linha de frente na província de Zaporizhzhia, no sul.

Em Kinburn Spit, na província meridional de Mykolaiv, forças pró-Rússia dizem ter impedido um desembarque militar da Ucrânia. O acesso a essa praia seria uma forma de as tropas de Kiev entrarem na província vizinha de Kherson, que está sob domínio de Moscou.

Desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, em 24 de fevereiro, a comunidade internacional tem evitado se envolver diretamente no conflito. O que os países têm feito foi enviar ajuda a financeira a Kiev e alguns tipos de armamentos, além da aplicação de sanções contra Moscou.

Em declarações anteriores, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sinalizou que Washington só deve se envolver diretamente no conflito se algum país da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) for atingido.

