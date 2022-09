Mundo General é preso no México acusado de envolvimento em desaparecimento de estudantes

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2022

Em 2014, os 43 estudantes foram detidos por policiais em conluio com o cartel Guerreros Unidos. (Foto: Reprodução)

Um general do exército mexicano foi preso por suspeita de responsabilidade no desaparecimento de 43 estudantes em 2014, quando comandava um batalhão no município de Iguala, no Estado de Guerrero, onde o fato ocorreu, anunciou o governo nessa quinta-feira (15).

O subsecretário de Segurança do país, Ricardo Mejía, afirmou que três pessoas foram detidas — os outros dois presos também são militares. Mejía não detalhou quando as prisões ocorreram, nem revelou a identidade dos acusados, mas a imprensa e a defesa dos familiares identificaram um dos detidos como sendo o general de brigada José Rodríguez Pérez.

Uma comissão do governo mexicano para esclarecer o caso afirma que os envolvidos presos nessa quinta permitiram o desaparecimento dos 43 estudantes e o homicídio de outras 6 pessoas com “ações, omissões ou participação”.

Caso

O desaparecimento ocorreu entre a noite de 26 de setembro e a madrugada de 27 de setembro de 2014, quando os estudantes tentavam entrar em um ônibus em Iguala para viajar à Cidade do México e participar de manifestações.

Os jovens foram detidos por policiais em conluio com o cartel Guerreros Unidos, que os teriam assassinado ao confundi-los com membros de um grupo rival. Os restos mortais de apenas três vítimas foram identificados até o momento.

Prisões em massa

No mês passado, a Justiça ordenou a prisão de 20 comandantes militares e 44 policiais supostamente envolvidos no caso. Mejía informou que o governo irá impugnar uma sentença que ordenou a absolvição do ex-prefeito de Iguala José Luis Abarca, um dos acusados pelo sequestro dos estudantes, e 19 outros envolvidos

Mejía afirmou que irá apresentar uma queixa ao Conselho de Magistratura Federal contra o juiz que proferiu essa sentença. O juiz em questão, Samuel Ventura Ramos, deu 98 sentenças exonerando acusados dos eventos em Iguala.

