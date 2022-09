Mundo Confusão em show deixa nove mortos e 20 feridos na Guatemala

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Os feridos, alguns com suspeita de fraturas, foram levados ao hospital. (Foto: Cruz Vermelha)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nove pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas durante um show na Guatemala nesta quinta-feira (15), de acordo com a Cruz Vermelha. Segundo a organização, o show fazia parte das celebrações pelo Dia da Independência no país. De acordo com as primeiras informações, pessoas foram pisoteadas após uma correria.

Os feridos, alguns com suspeita de fraturas, foram levados ao hospital. Os mortos ainda não foram identificados pelas autoridades, disse o jornal guatemalteco Prensa Libre.

O caso aconteceu em Quetzaltenango, a segunda cidade mais populosa do país, a cerca de 300 quilômetros da capital, Cidade de Guatemala.

Família

Na semana passada, doze membros de uma família, incluindo seis crianças, morreram de intoxicação após o incêndio em uma casa precária em uma cidade indígena no oeste da Guatemala.

O incêndio ocorreu no município maia de Magdalena Milpas Altas, cerca de 40 quilômetros por estrada ao oeste da Cidade da Guatemala.

As vítimas são quatro mulheres e dois homens adultos, além de seis menores, incluindo um bebê de quatro meses e duas meninas de quase um ano. Imagens divulgadas pelos órgãos de socorro mostraram os danos na casa. Ao final do resgate dos corpos, os bombeiros realizaram uma oração no local da tragédia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo