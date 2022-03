Mundo Rússia admite que usou mísseis hipersônicos contra Ucrânia

Por Redação O Sul | 20 de março de 2022

Mísseis hipersônicos podem viajar em uma trajetória muito mais baixa do que os mísseis balísticos. (Foto: Reprodução)

Os militares russos afirmaram neste domingo (20) que lançaram uma série de ataques a alvos militares na Ucrânia empregando mísseis hipersônicos e de cruzeiro na noite de sábado e na manhã de domingo.

Em um comunicado, o porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia, Igor Konashenkov, disse que mísseis de cruzeiro Kalibr lançados pelo mar foram disparados do Mar Cáspio, enquanto sistemas de mísseis hipersônicos Kinzhal lançados do ar foram disparados do espaço aéreo da Crimeia.

Konashenkov disse que os mísseis atingiram o que ele descreveu como uma grande base de armazenamento de combustíveis e lubrificantes das forças armadas ucranianas, perto do assentamento de Kostyantynivka, na região sul da Ucrânia de Mykolaiv.

Separadamente, Konashenkov disse que mísseis de cruzeiro Kalibr lançados no mar foram disparados do Mar Negro e atingiram uma oficina para o reparo de veículos blindados ucranianos.

Konashenkov disse que os mísseis de precisão lançados do ar atingiram o que ele descreveu como um centro de treinamento das forças armadas ucranianas perto do assentamento de Ovruch, na região de Zhytomyr, no norte da Ucrânia.

Os militares russos alegaram nessa declaração que dezenas de forças de operações especiais ucranianas e “mercenários estrangeiros” – aparente abreviação de voluntários internacionais que se dirigem para a Ucrânia – foram mortos.

A rede CNN não pôde verificar imediatamente nenhuma dessas alegações. O governo ucraniano também não comentou as informações divulgadas.

Primeiro uso

Autoridades dos Estados Unidos confirmaram à CNN que a Rússia lançou mísseis hipersônicos contra a Ucrânia na semana passada, o primeiro uso conhecido de tais mísseis em combate. Os EUA conseguiram rastrear os lançamentos em tempo real, disseram as fontes. Esta foi a primeira vez que os russos utilizaram esse tipo de armamento.

Os lançamentos provavelmente visavam testar as armas e enviar uma mensagem ao Ocidente sobre as capacidades russas, disseram várias fontes.

O Pentágono fez do desenvolvimento de armas hipersônicas uma de suas principais prioridades, principalmente porque a China e a Rússia estão trabalhando para desenvolver suas próprias versões.

O Ministério da Defesa da Rússia disse no sábado que lançou mísseis hipersônicos Kinzhal contra um depósito de munição militar no oeste da Ucrânia na sexta-feira (18), destruindo a estrutura na vila ucraniana de Delyatin.

“Em 18 de março, o sistema de mísseis de aviação Kinzhal com mísseis aerobalísticos hipersônicos destruiu um grande depósito subterrâneo de mísseis e munição de aviação das tropas ucranianas na vila de Delyatin, região de Ivano-Frankivsk”, disse o ministério. A CNN não conseguiu confirmar a informação até o momento.

O ministério já havia feito alegações de que o míssil altamente manobrável, que viaja mais rápido que a velocidade do som, é incomparável em potência quando acoplado a seus caças MiG-31.

Os mísseis hipersônicos podem viajar em uma trajetória muito mais baixa do que os mísseis balísticos de alto arco, que podem ser facilmente detectáveis. Os hipersônicos também podem manobrar e evitar sistemas de defesa antimísseis.

Em seu discurso anual de 2018 ao parlamento da Rússia, o presidente Vladimir Putin disse que a Rússia desenvolveu um míssil “invencível” que poderia lançar uma ogiva em velocidade hipersônica. O governo ucraniano ainda não se pronunciou sobre o ataque.

