Por Redação O Sul | 26 de junho de 2022

Esses bombardeios foram realizados com "armas de alta precisão das forças aeroespaciais russas e mísseis" Foto: Serviço de Emergência da Ucrânia/Divulgação

A Rússia disse neste domingo (26) que atacou três centros de treinamento militar no norte e oeste da Ucrânia, incluindo um perto da fronteira polonesa, dias antes de uma cúpula da Otan, da qual a Polônia é membro.

Esses bombardeios foram realizados com “armas de alta precisão das forças aeroespaciais russas e mísseis Kalibr (de cruzeiro)”, disse o Ministério da Defesa russo em comunicado. Entre os alvos está um centro de treinamento militar das forças ucranianas no distrito de Starytchi, na região de Lviv, a cerca de trinta quilômetros da fronteira polonesa.

Os outros dois centros de treinamento ucranianos visados estão na região de Jytomyr (centro-oeste) e na região de Chernihiv (norte). O porta-voz do ministério, Igor Konashenkov, citado no comunicado, não especificou onde ou quando os mísseis foram lançados, mas a Ucrânia anunciou no sábado que a Rússia realizou ataques naquele dia a partir de Belarus, país que faz fronteira ao norte.

Com esses bombardeios, a Rússia lembra mais uma vez que é capaz de atingir qualquer parte do território ucraniano, apesar de a maioria de suas operações serem realizadas atualmente no leste e no sul do país.

