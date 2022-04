Mundo Rússia aplica sanções contra parlamentares dos Estados Unidos e Canadá

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2022

Medida é uma represália a uma decisão semelhante adotada pelo governo de Joe Biden. (Foto: Pixabay/Reprodução)

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia decidiu nesta quarta-feira (13) impor sanções contra 398 membros do Congresso dos Estados Unidos e outros 87 senadores do Canadá. A medida é uma represália a uma decisão semelhante adotada pelo governo de Joe Biden e foi divulgada pela agência russa Tass.

“Em reação a uma nova onda de sanções anti-russas anunciadas em 24 de março pelo governo Biden contra 328 deputados da Duma, foram adotadas medidas punitivas recíprocas contra 398 membros da Câmara de Representantes dos Estados Unidos”, diz o governo russo em comunicado.

A Rússia divulgou os nomes de todos os congressistas americanos punidos. Entre as medidas está a proibição da entrada deles no território russo.

Em outra nota, o ministério das Relações Exteriores russo anunciou sanções semelhantes aos senadores canadenses e ressaltou que serão aplicadas mais medidas contra o Canadá por suas políticas “carentes de visão”. Nesta quarta, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, falou pela primeira vez em “genocídio” na Ucrânia, após o presidente dos EUA, Joe Biden, usar o mesmo termo para classificar a invasão russa.

“Podemos falar cada vez mais sobre genocídio”, disse o premiê canadense a repórteres que o questionaram sobre a declaração do democrata ontem.

Reino Unido – Mais cedo, o governo britânico divulgou que está ampliando, em coordenação com a União Europeia (UE), a lista de pessoas sancionadas em resposta à guerra russa na Ucrânia. O documento inclui 178 separatistas pró-Moscou e mais oligarcas que têm relação com o presidente russo, Vladimir Putin.

“Beco sem saída”

O presidente russo, Vladimir Putin, declarou que as negociações de paz com a Ucrânia estão, nas palavras dele, em um “beco sem saída”.

Depois de ser uma presença constante na TV russa no começo da guerra, Vladimir Putin praticamente se retirou dos olhos do público há duas semanas, e não falou mais sobre o conflito. O silêncio começou com o recuo das tropas russas sendo expulsas dos arredores de Kiev.

Putin reapareceu com muitas imagens de sua viagem com seu mais fiel aliado, o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko. Putin usou Belarus como base no início da guerra e, nesta terça, com Lukashenko, usou uma data histórica para visitar uma base espacial: 61 anos atrás, o russo Iuri Gagarin se tornava o primeiro homem a viajar ao espaço.

O feito foi uma enorme conquista russa na corrida espacial travada com os Estados Unidos durante a Guerra Fria. Putin fez analogias entre o sucesso russo naquela época e os desafios de hoje, dizendo que as sanções foram totais, o isolamento foi completo, mas a União Soviética ainda era a primeira no espaço.

Putin classificou as sanções de agora como fracasso e afirmou que a economia da Rússia continua de pé. Isso apesar de a inflação estar em 200% e a previsão ser de que o PIB deve cair 15% esse ano, na pior recessão do país desde o fim da União Soviética.O presidente russo ainda afirmou que é impossível isolar severamente qualquer um no mundo moderno – especialmente um país tão grande como a Rússia. “Vamos trabalhar com os parceiros que quiserem cooperar”, declarou.

