Mundo Rússia começa a “se preparar” para guerra nuclear, diz presidente da Ucrânia

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Zelensky pediu reação internacional para impedir escalada. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, avalia que as autoridades russas começaram a “preparar sua sociedade” para o possível uso de armas nucleares, mas acrescentou não acreditar que a Rússia esteja pronta ainda para usá-las.

Em entrevista, Zelensky negou ter conclamado “ataques preventivos” da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) contra a Rússia. De acordo com o presidente ucraniano, sua fala em um evento online foi mal traduzida. “É preciso usar golpes preventivos”, disse Zelensky sobre o que quis dizer, referindo-se à preparação contra o possível uso de armas nucleares pela Rússia.

“Depois dessa tradução”, disse o presidente Zelensky, “eles [os russos] fizeram o que quiseram, conforme fosse útil para eles, retraduzindo em outras direções.”

A fala do ucraniano na quinta-feira havia sido classificada pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, como “um apelo para iniciar mais uma guerra mundial”, enquanto o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que era a prova de que a Rússia tinha razão ao iniciar sua ofensiva na Ucrânia.

Na sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que a ameaça russa de usar armas nucleares colocou o mundo mais perto do “Armagedom” do que em qualquer outro momento desde a crise dos mísseis de Cuba, durante a Guerra Fria.

Temor sobre resposta russa

Nas últimas semanas, fortalecido por armas sofisticadas fornecidas por países ocidentais, o exército ucraniano recapturou grandes áreas no leste e no sul do país, em uma bem-sucedida contraofensiva que fez tropas russas abandonarem posições conquistadas há algum tempo.

No que Kiev considera uma reação de Moscou às derrotas, o presidente russo Vladimir Putin incorporou então quatro regiões parcialmente ocupadas da Ucrânia.

Essas anexações, consideradas ilegais, levantaram temores de uma possível escalada na guerra, que já dura sete meses. O presidente Putin e funcionários do alto escalão russo sugeriram que armas nucleares — possivelmente armas menores, de uso tático — poderiam ser empregadas para defender essas áreas, embora autoridades ocidentais digam que não há evidências de que Moscou esteja preparada para fazê-lo.

Falando em inglês no seu escritório presidencial em Kiev, o presidente Zelensky disse à BBC: “Eles começam a preparar sua sociedade. Isso é muito perigoso.”

“Eles não estão prontos para fazer isso, para usá-las (as armas nucleares). Mas eles começam a se comunicar. Eles não sabem se vão usar ou não. Mas já acho perigoso falar sobre isso.”

Então, em ucraniano, ele disse por meio de um tradutor: “O que vemos é que aqueles que estão no poder na Rússia gostam da vida e, portanto, acho que o risco de usar armas nucleares não é tão definitivo como dizem alguns especialistas, porque eles (aqueles no poder) entendem que não há como reverter as coisas depois de usá-las (as armas). Não apenas quanto à história de seu país, mas quanto às suas próprias personalidades.”

Zelensky disse que ações preventivas são necessárias agora, pois as ameaças da Rússia são um “risco para todo o planeta”. Moscou, segundo ele, “já deu um passo” ao ocupar a usina nuclear de Zaporizhzhia — a maior usina nuclear da Europa que Putin está tentando transformar em posse russa.

Cerca de 500 soldados russos estavam na área da usina, disse ele, embora uma equipe ucraniana ainda a opere.

“O mundo pode parar urgentemente as ações dos ocupantes russos”, disse Zelensky. “O mundo pode implementar um pacote de sanções nesses casos e fazer de tudo para que eles deixem a usina nuclear.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo